VREME JE KLJUČNO U LAZAROVOJ BORBI! Bezbrižno detinjstvo prekinula je OPAKA BOLEST: Da pobedi tumor potrebna mu je NAŠA POMOĆ

Lazar Živanović (14) je do jula 2022. živeo uobičajenim životom jednog dečaka, trenirao je košarku i plivanje i uživao u druženju sa vršnjacima.

Bezbrižno detinjstvo bez prethodnih zdravstvenih problema iznenada je prekinula strašna dijagnoza. Lazaru je dijagnostikovan tumor na mozgu.

01:46 SVI ZA LAZARA: Srbijo na noge ,dečak mora da pobedi u najvaznijoj bici

Odmah je operisan u Beogradu i nastavio je sa radio i hemioterapijama, međutim, one nisu dale željeni efekat. Sve mogućnosti lečenja u našoj zemlji su iscrpljene, pa shodno tome lečenje i još jednu intervenciju mora da obavi u inostranstvu - u Turskoj i Nemačkoj za šta je potrebno više od 95.000.000 dinara.

Na klinici u Turskoj Lazar mora da bude za najviše 10 dana, a do sada je prikupljeno svega 40.000 evra.

Lazarova Majka Sanja Sepanički Živanović kaže da se Lazar lavovski bori sa opakom bolešću, ali da je morao iznenada da sazri.

- Nažalost, on ne živi životom jednog tinejdžera. Ne može da ide u školu. Tumor je prouzrokovao slabost desne ruke i noge. On se otežano kreće, ne može da piše. On je dete koje je treniralo i košarku i plivanje. On je teren zamenio Institutom za onkologiju i radiologiju - rekla je Sanja i dodala:

foto: Printscreen Budi human

- Nema odustajanja. Mora da se ide samo napred. Kada nam je saopšteno da on ima promenu, svet nam se srušio, pogotovo zato što je do tog trenutka bio zdravo dete i nikada nije imao nijedan zdravstveni problem - zaključila je ona.

Porodica moli sve ljude dobre volje da svojim donacijama pomognu Lazaru da iz ove borbe izađe kao pobednik!

1418 na 3030 - poruka kojom možete pomoći da četrnaestogodišnji Lazar Živanović iz Beograda pobedi opaku bolest!

UPLATA NA RAČUNE Dinarski račun: 160-6000001511374-95 Devizni račun: 160-6000001511967-62 IBAN: RS35160600000151196762 SWFIT/ BIC: DBDBRSBG SMS PORUKA 1418 NA 3030

Sredstva su mu potrebna za operaciju, terapije, lekove, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Kurir.rs