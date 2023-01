Muškarci u Srbiji počeli da nose štikle

Na društvenim mrežama se ovi proizvodi mogu naći po ceni od 890 do 1.390 dinara, a prodavci ih nazivaju i revolucionarnim otkrićem

Muškarci u Srbiji počeli su da nose štikle!

Naime, pojedini muškarci nižeg rasta počeli su da kupuju uloške za obuću koji im mogu povećati visinu za čak šest centimetara. Oni koji pribegavaju ovakvom trendu, kako objašnjavaju sagovornici Kurira, to čine kako bi lečili komplekse, dok se, s druge strane, lažno predstavljaju i dovode u zabludu buduće potencijalne partnerke.

Više modela

Na društvenim mrežama i internetu prodaju se razni modeli ovih uložaka koji se mogu staviti u patiku. Kako se objašnjava u opisu ovog proizvoda, on se može podešavati, tačnije muškarac može da bira da li će biti viši za tri, četiri i po ili šest centimetara. Cene ovih uložaka kreću se od 890 do 1.390 dinara.

- Ulošci za povećanje visine su revolucionarni i potpuno novi sistem specijalno dizajniran da izgledate viši. Samo ga stavite u obuću i za nekoliko sekundi ćete biti viši do šest centimetara. Vrlo je diskretan, ne može da se primeti, a samo ćete vi znati svoju tajnu - navodi se u opisu ovog proizvoda.

Socijalni psiholog Vesna Tomić smatra da oni koji to koriste ne znaju šta će više sa sobom.

- Glupost, svi ti koji posežu za štiklom pod hitno treba da razmisle o tome šta bi mogli da stave u glavu, a onda da se pozabave psihološkim problemom i ličnim i polnim identitetom. Gledam i u teretani one od metar i žilet, umesto da rade vežbe atletike, ne, oni se još više nabijaju. Dakle, pod hitno da se pozabave mentalnim zdravljem - rekla je Tomićeva za Kurir.

S druge strane, sociolog Zorica Mršević navodi da je to sve zbog pritiska sredine, jer se kod nas na Balkanu cene visoki muškarci.

Diskriminacija

- Takav je naš mentalitet, recimo, kad se sretnu dva oca, ne pitaju se kako je dete u školi, nego: „Kako je mali, koliko je porastao?“ Čini se da je najvažnije da neko dosegne visinu 180, taman posla da bude ispod toga. S druge strane imamo i roditelje koji upozoravaju ćerke da ne izlaze s niskim mladićima i da treba da traže nekog visokog. To je malo diskriminativno, ne znači da neko ima mentalnih problema ako je nizak, možda je odličan matematičar, informatičar, hemičar... - priča Mrševićeva i dodaje:

- Ne znam nikoga ko bi nosio te uloške, ali znam one koji imaju problem što su niži od 170. Možda to nije svuda, nego samo kod nas na Balkanu, Italijanima i Špancima je skroz normalno što su niskog rasta. Pored toga, oni koji nose uloške dovode u zabludu buduću partnerku, pa se postavlja pitanje šta kad se vrlo brzo to razotkrije. Mina Branković

Psihoterapeut Jelena Manojlović Leče komplekse i nezadovoljstvo Psihoterapeut Jelena Manojlović napominje da živimo u takvom vremenu gde se žene „nadograđuju“ na sve moguće načine, te da i muškarci preuzimaju taj trend: - Plastičnom hirurgijom ne možemo da porastemo, pa uzimaju šta im se pruža. Muškarci uzimaju ono što im se nudi, s jedne strane to dovodi budućeg partnera u zabludu. S druge strane, to je lečenje kompleksa, nezadovoljstva, potpuno se izmenio sistem vrednosti. Umesto da ispravljamo svoje mane, to neko psihičko samopouzdanja, mi sve ulažemo na fizički izgled. foto: Kurir