NEMATE KEŠ? OK, KOLIKI BAKŠIŠ DA UKUCAM? Konobari u Srbiji počeli i ovo da rade, gošća ostala zatečena: NISAM pristala NA TO

Žao mi je, nemam keš, plaćam karticom ili nemam sitno za bakšiš, dve su najčešće situacije koje su konobare u Srbiji primorale da gostima koji ceh u restoranu ili kafiću nameravaju da plate elektronski sugerišu da na taj način mogu da im udele i napojnicu!

Iako ova opcija naplate bakšiša nije nova, ugostitelji su je izbegavali jer im se manje isplati zbog komplikovane procedure i pratećih nameta, ali kako su potrošači počeli sve učestalije da račune plaćaju karticama, i konobari su se prilagodili, te traže napojnicu koja prolazi kroz kasu, s logikom - bolje išta nego ništa.

Čitateljka Kurira kaže da je ostala zatečena kada se jedan beogradski konobar sam nametnuo da ga počasti.

- Juče sam bila baš iznenađena kad me je konobar pitao koliki bakšiš da ukuca pošto plaćam karticom. Začudila sam se kako može da mi naplati bakšiš karticom? Ipak sam izvadila keš i ostavila mu pored računa, nisam pristala na tu opciju, jer ranije nisam ni znala da postoji - kaže ona.

Igor Ratković, član upravnog odbora Udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES), za Kurir kaže da je bakšiš ovako mogao da se naplaćuje oduvek.

- Ugostitelji na aparatima imaju tu opciju da se ostavi bakšiš. To nije ništa novo. Ipak, naplata računa je onda malo komplikovanija, pa su je doskoro izbegavali i konobari i potrošači. Za to se opredeli tek onaj ko nema keš. Naime, konobar je dužan da vam najpre donese račun. Uzmimo primer da je cena usluge 4.700 dinara. Ako vi želite da mu date bakšiš karticom, na primer da zaokružite na 5.500 dinara, onda on mora da ode da otkuca nov račun. Na tom novom računu vide se stavke iz računa, iznosi, a kao zasebna stavka za tih 800 dinara piše "bakšiš" ili "tips". To je jasno istaknuto na svakom računu - kaže Ratković.

Bakšiš / Ilustracija

Ovakvo davanje napojnica oduzima vreme i mušteriji i konobaru, a to nije čak ni jedini razlog zbog kog izbegavaju da ovako dobijaju napojnicu.

Naime, ako mušterija želi da konobaru da bakšiš od, na primer, 1.000 dinara, kada se on plati karticom, na kraju konobar dobije samo 400 dinara, ako i toliko!

- Kada bakšiš prođe kroz kasu, da bi se to isplatilo konobaru, moraju na to da se obračunaju porez i doprinosi, pa konobaru ostaje znatno manja suma. Procedura je to obračunavati, a konobaru ne može da se obračunava bakšiš dnevno, već, na primer, mesečno, kad se obračunava i plata. A i to da li će mu sve u celosti biti isplaćeno, zavisi od poslodavca - objašnjava Ratković.

Rešenje ni na pomolu Kažnjiv višak u kasi Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede HORES ranije je predlagalo da se bakšiš limitira do 10 odsto računa i registruje u kasi, ali to nikada nije zaživelo. Ugostitelji godinama pokušavaju da s poreznicima nađu prihvatljivo rešenje za tretman bakšiša, jer po važećim zakonima inspektori strogo kažnjavaju svaki višak gotovine koji zateknu u kasi ili novčaniku konobara. Ako poreska inspekcija kod zaposlenih nađe višak novca u odnosu na stanje u blagajni, protiv poslodavaca podnosi prijave za prekršaje za koje su zaprećene drakonske kazne koje iznose do dva miliona dinara za pravna lica i do 500.000 dinara za preduzetnike. Izriče im se mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od najmanje 15 dana.

Inače, tretman bakšiša kroz račun sasvim je normalna pojava u restoranima i kafićima u inostranstvu.

Suzana Trajković

Bonus video

02:52 OVO JE NAJSTARIJI KONOBAR U SRBIJI! Služio Tita, Slobu i mnoge poznate ličnosti, a jedna od njih je bila POSEBNO ZAHTEVNA