RHMZ UPOZORAVA NA OBILNE PADAVINE! Kiša preti ovim delovima Srbije: Evo gde se očekuje i sneg i kakvo nas vreme čeka za vikend

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da se danas na jugozapadu Srbije i zapadu Kosova i Metohije očekuje još 20 do 60 milimetara kiše, dok će u ostalim krajevima Srbije znatno manja količina padavina.

U Srbiji će danas vreme biti oblačno, mestimično s kišom, a na jugu i jugoistoku i sa pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će na visokim planinama padati sneg.

foto: Printscreen/RHMZ

Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku, i do 60 milimetara za 24 sata, na jugozapadu od 10 do 25 milimetara, u ostalim krajevima manje.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u Banatu i na planinama povremeno jak, a tokom dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Tokom noći u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se sneg.

Najniža temperatura biće od četiri do 13, a najviša od sedam na severu do 17 stepeni na jugoistoku zemlje, posle podne u padu.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i tokom većeg dela dana suvo, a kiša se očekuje uglavnom ujutro, a potom i uveče. Najniža temperatura biće oko 10, a najviša oko 14 stepeni.

Upozorenje na obilne padavine

"Danas na području Kosova i Metohije, a posle podne i jugoistočne i istočne Srbije obilne padavine, ukupno od 20 do 50 mm za 24 sata.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na snežne padavine

U petak, za vikend i početkom naredne sedmice u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje/povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 cm, naročito na planinama", upozorio je RHMZ.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

"Na Limu kod hidrološke stanice Prijepolјe vodostaj će od 18. do 21. januara biti u većem porastu sa dostizanjem granice vanredne odbrane od poplava tokom 18./19. januara, a na Ibru kod hidrološke stanice Raška vodostaj će dostići granicu redovne odbrane od poplava tokom 19. januara. Na malim bujičnim vodotocima ovih slivova očekuju se lokalna izlivanja. Na Savi kod hidrološke stanice Šabac vodostaj će 21./22. januara dostići i prevazići granicu redovne odbrane od poplava. Na Neri kod hidrološke stanice Kusić vodostaj će tokom 19. januara dostići granicu redovne odbrane od poplava", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je na snazi narandžasti i žuti meteo alarm zbog obilnih padavina. Zbog kiše narandžasto upozorenje upaljeno je za prostor istočne, i jugoistočne Srbije, kao i za područje Kosova i Metohije, dok je žuto upozorenje na snazi u Šumadiji, Pomoravlju i jugozapadnoj Srbiji.

Vreme narednih dana

U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana, a najpre na zapadu i severu Srbije. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 0°C u Užicu do 7°C u Negotinu. Uveče susnežica i sneg uz temperaturu od 0°C do 3°C. U subotu u svim krajevima hladnije sa snegom i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0°C. Samo će na severu Vojvodine biti suvo, prema današnjoj prognozi.

