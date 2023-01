ŽESTOK SUKOB NUTRICIONISTA ZBOG SLANINE! Kašičica lanenog semena isto kao da smo pojeli KG slanine! Bolje uzmite ORAHE! (ANKETA)

Iako je slanina puna masnoće i soli, koji se povezuju sa raznim rizicima i bolestima, ona ima i određene vitamine i pozitivne učinke po zdravlje.

Ova namirnica nema ugljenih hidrata, koji se smatraju pokretačem debljanja, a pruža i osećaj sitosti. Jednostavna je za pripremu i vrlo je dobar izvor energije.

Kakva je korist, a kakva šteta od slanine? Na ovo pitanje odgovarali su u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Nikolić, diplomirani dijetetičar-nutricionista, dugogodišnji vegan, stručni savetnik za biljnu ishranu i zdravije stilove ishrane i života i prof. dr Momčilo Matić, nutricionista i profesor prirodne medicine.

foto: Kurir televizija

- Slanina ima određene kvalitete u svom sastavu. Imamo zasićene masnoće, omega 3 masne kiseline, alfa linolnu i stearinsku kiselinu koje su blagotvorne za naše ćelije. Zatim u slanini imamo lipazu koja omogućava da je pankreas manje luči kako bi se razložile masnoće. Slanina koja se nekad jela na selu, onako iseckana sa belim lukom, neće izazvati neku štetu. Ugljeni hidrati su mnogo dobri za energiju, ali posle njih idu masnoće iz kojih takođe dobijamo energiju - objasnio je Matić.

Nikolić je, međutim, izneo sasvim suprotne stavove.

- Ne bih se složio sa profesorom. Morao bih da pobijam izjave, sve redom, ali za to nema vremena. Da krenemo od tih omega 3 kiselina, to mi je uža specijalnost. U slanini ima svega 0,3 grama omega 3 masti. Običan orah ima 9 grama, znači 30 puta više, a laneno seme 23 grama, znači 100 puta više. Znači kad pojedemo kašičicu lanenog semena to je kao da smo kilogram slanine pojeli - kaže Nikolić i dodaje:

- Ja ne bih mogao nešto posebno korisno da izdvojim u slanini osim to što ima malo, malo cinka. Ima 60 odsto zasićenih masti i soli, tako da će nas, naravno zasititi. Ranije su se, međutim, ljudi kretali prosečno 10 kilometara dnevno, pa su mogli da jedu hranu poput slanine, a danas je to uzrok što ljudi sve više umiru relativno mladi od prekomernog holesterola i njegovih posledica.

foto: Kurir televizija

Matić se nije složio i istakao je da je holesterol koristan za naš organizam, ako se hrana bogata mastima uzima u umerenim količnama.

- Holesterol je neophodan za izgradnju hormona i žučnih soli, ali naravno sa masnoćama ne treba pretirivati. Slaninu treba jesti pomalo - rekao je Matić.

Nikolić je rekao da meso i životinjska mast uopšte nisu potrebni da bi se imao dobar holesterol, već da samo mogu povećati njegovu vrednost što je štetno za organizam.

- Vegani uglavnom imaju idealan holesterol - rekao je Nikolić.

Kakvo je vaše mišljene? Da li je slanina zdrava, štetna ili nešto između?

