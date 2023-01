NOVA UPOZORENJA RHMZ, PADAVINE NE PRESTAJU: Ovi delovi Srbije prvi na udaru obilne kiše i snega! Na snazi narandžasti meteo alarm

do 5 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od minus dva stepena do jedan stepen, najviša od jedan do pet stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Na severu Srbije duvaće slab i umeren severoistočni vetar, u ostalim krajevima istočni i jugoistočni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa slabom kišom i snegom, a od sredine dana suvo. Temperatura od nula do dva stepena, vetar slab do umeren, istočni.

RHMZ najavio nove padavine

"U toku jutra i prepodneva pretežno oblačno, mestimično sa snegom. U nižim predelima od 2 do 5 cm novog snega, a u brdsko-planinskom području od 10 do 15 cm, naročito na zapadu i jugozapadu zemlјe. Nakon jednodnevnog prestanka padavina koji se očekuje u nedelјu, naredne sedmice prognozira se nastavak perioda sa učestalim padavinama, koje će u ponedelјak usled porasta temperature u većem delu biti u vidu kiše, dok se od utorka ponovo povremeno očekuju i susnežica i sneg, naročito u brdsko-planinskim predelima uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.

foto: Printscreen/RHMZ

Više padavina biće u ponedelјak i utorak na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, ukupno od 15 do 40 mm za 2 dana, dok će u ostalim danima i u ostatku Srbije količina biti manja. Dnevne temperature u većini mesta od 2 do 5 °S, na jugu lokalno i do 10 °S, a samo će u ponedelјak u svim krajevima biti toplije", stoji u najavi RHMZ.

Upozorenje na snežne padavine

"U brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više", upozorava RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na lokalno obilnije padavine

"U ponedelјak i utorak na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini očekuje se ukupno od 15 do 40 mm padavina za 2 dana", stoji u upozorenju.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

"Na Limu kod hidrološke stanice Prijepolјe vodostaj je u opadanju i narednih 12 sati će se nalaziti iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na Savi kod hidrološke stanice Šabac vodostaj će 22. januara dostići i prevazići granicu vanredne odbrane od poplava. Na Ibru kod hidrološke stanice Raška vodostaj je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i narednih 12 sati će se nalaziti iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na Toplici kod Dolјevca i Južnoj Moravi kod Mojsinja tokom 20/21. januara vodostaji će se približiti granicama redovne odbrane od poplava. Na Neri kod hidrološke stanice Kusić vodostaj će tokom 20./21. januara dostići granicu redovne odbrane od poplava", navode iz RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Zbog snega i leda u većem delu Srbije, osim u istočnim krajevima, upaljen je meteo alarm. Narandžasto upozorenje, koje znači da je vreme opasno, na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, dok je u ostalim delovima upaljen žuti meteo alarm.

(Kurir.rs)