TITO JE SA MIS BANJALUKE ŽIVEO POD LAŽNIM IMENOM SLAVKO BABIĆ: Rodila mu sina a on je ovako ponizio! Njena je ipak bila poslednja

BEOGRAD - Josip Broz Tito "zvanično" je imao četiri žene. Ovo je priča o Herti Has, nekadašnjoj zagrebačkoj studentkinji i banjalučkoj misici, jedinoj Maršalovoj ljubavi koja ga je napustila jer nije htela da trpi njegovo ponašanje.

Herta Has bila je jevrejskog porekla, a rođena je u Mariboru 1914. godine. Revolucionarnom radničkom pokretu pristupila je još kao student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, član SKOJ-a postala je 1934, a član KPJ 1938. godine. Josipa Broza upoznala je prvi put 1937. godine u Parizu, da bi ljubavnu vezu njih dvoje započeli posle dve godine u Zagrebu.

Herta Has foto: Youtube Printscreen

U dokumentarnom filmu Lordana Zafranovića "Tito - poslednji svedoci testamenta" iz 2011. Herta Haas ispričala je kako je buknula ljubav između nje i Tita, a iznela je i još neke interesantne detalje. "Proleće počinje, moje se koleginice već udaju, sve imaju momke. Ja imam bezbroj udvarača, ali nemam momka, naprosto nije išlo... Kada sam sa društvom studenata otišla u Banjaluku, tamo smo držali jedan politički miting i posle toga smo uveče imali zabavu. Na toj zabavi sam, kojim čudom, bila izabrana za mis Banjaluke, ni kriva ni dužna! I dobila sam dva lepa porculanska servisa, jedan za crnu kafu, jedan za belu kafu, koje i još danas čuvam", prisećala se tada Herta.

Ona se nakon Banjaluke vraća u Zagreb, da bi joj funkcioner SKOJ-a Leo Mates po povratku rekao da narednog dana u 12 mora da ode do parka preko puta hotela Park i nađe se s jednim čovekom. Njoj se nikako nije išlo, jer je taj dan trebalo da ima ispit, ali je preko volje, na kraju, ipak pristala: "Kada sam u 12 sati došla u park imam koga da vidim - Stari! Mi smo tako jedno drugom pali u zagrljaj, da je bilo toliko očito da tu više nema natrag..."

Par je počeo da živi zajedno, a nastanili su se u jednoj iznajmljenoj kući u Zagrebu, pod lažnim imenima Marija Šarić i inženjer Slavko Babić. Njihova veza trajala je kratko, do izbijanja Drugog svetskog rata 1941. godine, jer je Tito u maju po zadatku morao da otputuje u Beograd gde je upoznao novu, mlađu ljubav, partijsku kurirku Davorjanku Paunović Zdenku.

Ovako je Herta opisala bitku na Sutjesci

Herta Has bila je istinski komunista, zbog čega je bila spremna na najveće žrtve i odricanja radi ispunjenja revolucionarnih ideja. Jedino što nije mogla da podnese bilo je Titovo "švrljanje" sa drugim ženama... Herta Has ostala je u Zagrebu u poodmakloj trudnoći, a nekoliko dana posle Titovog odlaska rodila je sina Mišu. Ustaše su je uhapsile neposredno pre nego što je trebalo da se skloni u partizane, a bebu je usvojila jedna folksdojčerska porodica, pa je Miša tako preživeo. Posle pregovora partizana i nacista 1943. godine Herta Has je razmenjena, nakon čega je jedno vreme provela u Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske. Tito i Herta sreli su se ponovo 1943. godine u Jajcu na Drugom zasedanju AVNOJ-a.

Kada su se Herta i nova Titova žena srele u Jajcu, u kući određenoj za boravak Josipa Broza, Davorjanka joj je navodno rekla: "Draga moja, u ovoj kući nema mesta za dve žene". Po svedočenju partijskih drugova prisutnih na zasedanju, Hertu je ovo toliko naljutilo da je pronašla Tita u štabu i pred svima ga pitala: "Ko je ta žena? Zar ti nisam ja žena?" Titu je bilo vidno neprijatno i uspeo je samo da prozbori: "Pa, probajte da se dogovorite". Nakon toga Herta se okrenula i nikada više nije htela da čuje za Josipa Broza. Istog dana ostavila je sve i vratila se u Sloveniju.

Jedina koja je Titu rekla ne Ipak, posle smrti Davorjanke 1946. godine Tito je navodno pisao Herti i molio je da se vrati. Jugoslavijom je tada kolao trač da je Titovo pismo bilo dugo 16 strana, dok je Herta odgovorila u samo dve rečenice: "Dragi moj, Herta Has trpi poniženje od muškarca samo jednom. Ne padam dva puta na kolena pred istim čovekom". Ona se nakon toga ponovo udala i rodila dve ćerke, a posle Drugog svetskog rata radila je u Ministarstvu industrije i rudarstva Hrvatske i kao sekretarica u Saveznom izvršnom veću. Živela je bez publiciteta, a umrla je 5. marta 2010. godine u Beogradu, u 95. godini. Prema vlastitoj želji, sahranjena je u krugu najuže porodice na Pobreškom groblju u Mariboru.

Ko je bila Herta Has?

Herta Has bila je ćerka ugledne i bogate buržoaske porodice jevrejskih korena. Svi su bili visoko školovani, a njen otac Henrik bio je poznati advokat i esperantista zbog čega je taj jezik naučila i njena majka Priska, velika humanitarka i učiteljica. Njen otac govorio je čak 12 jezika a i sama Herta je bila poliglota. Kako se još tada govorilo, bili su toliko bogati da su i za porodičnim ručkom jeli isključivo srebrnim priborom.

