OVO ĆE ZNAČITI MLADIMA DA SE SAČUVAJU OD TEŠKE BOLESTI! Sad će imati savetnike u apotekama, Srbija je u ovome neslavni rekorder

Srbija je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka grlića materice od kojeg godišnje oko 1.500 žena oboli, a više od 700 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću.

Ovakvo stanje je poražavajuće i jasno pokazuje da za Srbiju prevencija raka grlića materice više nije stvar pojedinca, već javnog zdravlja.

Tim povodom Farmaceutska Komora Srbije, kako navode u saopštenju za medije, od februara 2023. godine pokreće savetovališta u apotekama za HPV infekciju. Oni su ovo saopštili u susret Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice.

Reč je o pilot projekatu „Pitaj me za HPV“, koji će se sprovoditi od februara do kraja maja 2023. godine u odabranim gradovima/opštinama, pružanjem saveta i informacija zasnovanih na dokazima od strane farmaceuta u apoteci.

Oni navode da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 2020. godine pokrenula globalnu strategiju za eliminaciju raka grlića materice.

- Prema toj strategiji, da bi države bile na putu eliminacije raka grlića materice, do 2023. bi morali da se ostvare sledeći ciljevi: vakcinisati protiv HPV-a 90 odsto devojčica i dečaka uzrasta do 15 godina, visokoefikasnim testom uraditi skrining 70 odsto žena do 35. godine i još jednom do 45. godine života, lečiti 90 odsto žena u prestadijumu raka grlića materice i zbrinuti 90 odsto žena sa invanzivnim oblikom raka - navode u saopštenju, i dalje dodaju:

- Kako bi smo aktivno učestvovali u promociji javnog zdravlja i podržali strategiju SZO Farmaceutska Komara Srbije je započela projekat PITAJ ME ZA HPV. U projektu će učestvovati 250 farmaceuta zaposlenih u apotekama širom Srbije. Cilj ovog projekta jeste da farmaceuti kao najdostupiniji zdravstveni radnici daju odgvore na pitanja roditelja i mladih ljudi zainteresovanih za HPV vakcinu i na taj način zajednički preveniramo i obezbedimo budućnost dece bez bolesti - kaže spec. farmacije Bojana Letić iz Farmaceutske komore Srbije.

Apoteke u kojima će farmaceuti pružati uslugu savetovanja biće označene posterom, dok će farmaceuti koji će pružati uslugu proći će dodatnu edukaciju kako bi u potpunosti bili spremni da roditeljima dece uzrasta od 9 do 19 godina starosti, mladim ljudima do 25 godina starosti i HIV pozitivnim pacijentima, na što jednostavniji način približe značaj HPV vakcine.

- U apoteci će roditelji i mladi ljudi biti edukovani o svemu što treba da znaju o HP virusu. To podrazumeva odgovore na sledeća pitanja, šta je HPV, kako se prenosi, kako se može izbeći HPV infekcija, u kom uzrastu se preporučuje vakcinacija,šta je HPV vakcina, da li je vakcina efikasna za nekog ko je već seksualno aktivan, gde može da se primi vakcina, zašto se vakcinisati protiv HPV-a. Želja nam je da znanjem u domenu leka, u ovom slučaju vakcine na našem zajedničom zadatku doprinesemo prevenciji smrtonosnog oboljenja kakav je karcinom grlića materice - objašnjava Letić.

Primarna infekcija HPV obično ne daje nikakve simptome i većina ljudi stvori antitela a da nije ni svesna da je bila zaražena. Medjutim postoje osobe koje tokom života bivaju zaražene sojevima HPV koji poseduju visok onkogeni potencijal i koji u najvećem broju slučajeva dovode do nastanka malignih transformacija.

- Žene koje imaju povišen rizik za nastanak raka grlića materice su one koje započinju seksualnu aktivnost u ranoj mladosti (pre 16. godine), imaju odnose sa brojnim seksualnim partenerima ili sa muškarcem koji ima HPV infekciju, odsustvo normalnog imunog odgovora (sve HIV pozitivne žene, kao i one koje su imale transplataciju organa), dugotrajna upotreba oralnih kontraceptiva. Uprkos rutinskim programima skrininga karcinom grlića materice je i dalje značajan uzrok morbiditeta i smrti kod žena u Srbiji. Opterećenje oboljenjima izazvanim HPV infekcijom naglašava potrebu za prevencijom putem vakcinacije. Najefikasniji i najbezbedniji način zaštite od komplikacija nasatlih HPV infekcijom je upravo vakcinacija, čime se podstiče imunitet organizma da produkuje zaštitna antitela kako bi se sprečio nastanak infekcije. Vakcinacijom se na najbezbedniji i najefikasniji način postiže najbolja zaštita od bolesti uzrokovanih HPV – ističe Letić.

Dečaci i devojčice koji se vakcinišu pre nego što postanu seksualno aktivni biće zaštićeni od najčešćih opasnih tipova HPV i neće širiti virus na druge. Vakcinacija se preporučuje kod devojčica i dečaka uzrasta od 9 do 15 godina. Prema Pravilniku o imunizaciji Republike Srbije, HPV vakcina se od 2019. godine nalazi na listi preporučenih vakcina, a od 2021. godine omogućeno je da vakcina protiv HPV bude besplatna za osobe uzrasta od 9 do 19 godina.

