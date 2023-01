DR MARKO KOJI JE ODUŠEVIO SRBIJU KAD JE SVOJ BROJ MOBILNOG OKAČIO NA SAJT, NAŠAO ZLATNE PENZIONERE: Ali sad imamo drugi problem!

Direktor bolnice u Majdanpeku dr Marko Radulović, čovek koji je osvoji Srbiju time što je broj svog mobilnog ostavio na sajtu bolnice, pa ga narod zove i danju i noću, uspeo je da nađe dvoje internista penzionera i angažuje ih kako bolnica ne bi bila zatvorena.

Dr Radulović je tako zahvaljujući pisanju Kurira počeo je da rešava veliku muku jer ne možda da nađe lekare koji bi došli da žive i rade u Majdanpeku, pa ni za stimulacije i plaćen stan. Zahvaljući tekstu u Kuriru, dr Raduloviću se javilo dosta lekara voljnih da pomognu i rade. Najveći problem je bio internista, jer je bolnica spala na jednog specijalistu te vrste i bila je bukvalno pred zatvaranjem.

Dr Marko Radulović foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

- Zvalo je je dosta doktora, a odmah smo doveli interniste koji su u penziji, lekar iz Niša već radi, a u ponedeljak dolazi i doktorka iz Ćuprije. Imamo mesta za pet njih, ali i sa troje umesto jednog prezadovoljni smo. Ugovori će im biti plaćeni preko RFZO, a trenutno su u hotelu dok ubrzo ne budu spremni za upotrebu stanovi koje im opština plaća za korišćenje - kaže za Kurir dr Radulović.

Penzionisani potpukovnik internista prim. dr Nebojša Božinović, koji je pre 10 meseci otišao u penziju iz vojne bolnice u Nišu, kako kaže, časa nije časio kad je pročitao vapaj dr Radulovića.

rim. dr Nebojša Božinović u bolnici u Majdanpeku foto: Privatna arhiva

- Nisam odoleo da pozovem kada sam čuo onako ljudski vapaj za pomoć, rudarima i ostalim ljudima kojima je potrebna bolnica. Nikada pre nisam bio u Majdanpeku, uvek u velikim gradovima - Niš, Beograd, Novi Sad. I nije mi bilo teško da dođem na kraj Srbije i sveta, u malu bolnicu na kraju grada kod divnih ljudi, dobrih ideja. Najvažnije je da pomognemo da opstane bolnica. Baš danas je dr Vesna, jedini zaposleni internista, otišla na nekoliko slobodnih dana, šest meseci je radila bez odmora - priča za Kurir dr Božinović, kome nije teško palo odvajanje od porodice. Supruga mu je, kako kaže, pedijatar u penziji, ali zbog zdravstvenih problema ne može i ona da dođe u ispomoć.

Pacijenata je, dodaje, mnogo.

- Ambulante su nam prepune, ljude muči visok pritisak, imaju angiotske tegobe. Iako su ovi ljudi rudari, gorštaci, tu su Beljanica, Deli Jovan, muka ih naterala da iz planina siđu kod lekara. Po svaku cenu moramo da sačuvamo bolnicu u Majdanpeku - ističe dr Božinović.

ZAPOŠLJAVAJU I PET SESTARA - Sada smo od ministarstva tražili proširenje kadrovskog plana za jednog doktora, tog ginekologa i pet sestara. Želimo ponovo da pokrenemo intenzivnu negu, koju smo zbog nedostataka lekara morali da ugasimo. Sestre ne možemo da zaposlimo bez saglasnosti ministarstva, njih ima dovoljno, pa čak i više na birou. Štaviše, biće problem što ne možemo da zaposlimo sve koje žele - navodi dr Radulović.

Međutim, ovde nije kraj mukama.

- Zvalo nas je dosta doktora, ali sa ovo dvoje praktično smo popunili kadrovski plan i ne možemo nikoga da primimo. To je sad začarani krug, jer imamo desetak mladih lekara koje smo primili i poslali na specijalizaciju i plan je popunjen. A nema ko da leči ljude. Hitno nam je potreban ginekolog. I zvao me je jedan posle teksta u Kuriru, zaposlen je za stalno, došao bi u Majdanpek, opština hoće da mu da stan na korišćenje i stimulaciju na platu. Pisali smo Ministarstvu zdravlja da nam proširi kadrovski plan, nadamo se pozitivnom odgovoru, pa da ga zaposlimo - kaže dr Radulović i dodaje da im se u junu vraća jedan doktor sa specijalizacije interne medicine, a i javila im se doktorka koja je pri kraju te specijalizacije, te će do leta premostiti penzionerima koje su sada angažovali, a u međuvremenu otvoriće se mesta i u kadrovskom planu jer će neki uskoro steći uslove za penziju.

Prvog čoveka bolnice zvalo je i dosta lekara opšte prakse koji bi došli u Majdanpek, ali kako njemu fale specijalisti, uputio ih je na Dom zdravlja, jer i oni imaju problema s kadrom. Eto novih prilika...

Otkad je Kurir objavio da je dr Radulović stavio svoj broj telefona na sajt bolnice, mobilni se tek usijao.

- Narod zove više i, kao i uvek, svašta traže da pomognem, i što mogu i što ne mogu - veli dr Radulović.

