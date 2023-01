ISTOČNA SRBIJA LEŽI NA ZLATU: OTKRIVENO BOGATO LEŽIŠTE! Zamenik predsednika opštine: Očekujemo da se ljudi vrate u ove krajeve

Na lokalitetu Čoka Rakita u opštini Žagubica pronađeno je bogato ležište zlata. Ove vesti saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike i navelo da preliminarni rezultati tehnoloških ispitivanja pokazuju i da je moguće proizvesti čist koncentrat zlata, sa ukupnim iskorišćenjem većim od 93 odsto.

O ovom otkriću govorili su u jutarnjem programu Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica i Predrag Mijatović, diplomirani inženjer geologije.

- To je dosta značajno za našu opštinu. To će doprineti otvaranju novih radnih mesta i dići će celu istočnu Srbiju na noge - optimistično se izrazio Ivković, dok za Mijatovića otkriće ležišta zlata ne predstavlja iznenađenje.

- Zna se odavno za potencijal celog tog kraja. To je timočka magmatska oblast i danas je jedan od glavnog izvora bakra, srebra i zlarta u Srbiji. Za nas geologe to nije iznenađenje. Sada će ceo taj prostor biti veliko ležište na kojem se na nekoliko mesta može vršiti eksploatacija. Samim tim se povećava broj zaposlenih kako na samoj eksploataciji tako i za preradu te rude do zlatnih poluga - kaže geolog.

Ivković je istakao da pronalazak ležišta može dovesti do značajnog privrednog rasta čitave istočne Srbije i povratag ovog kraja starom sjaju:

- Kompanija koja vrši istraživanja već je na jednoj lokaciji otrkila mesto pogodno za otvaranje rudnika. 93 posto čistog koncentrata, to je praktično u dubini naše zemlje skoro 100 posto čistog zlata. Otvaranje rudnika bi zaista značilo za našu opštinu, jer bi mogli u da zaposlimo do 1000 ljudi što je za nas nezamisliva brojka. Ljudi bi se ponovo vratili u ove krajeve i naša opština bi imala neuporedivo bolji privredni razvoj.

