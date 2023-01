RHMZ NAJAVIO NOVE PADAVINE: Vodostaji u porastu na ovim rekama! Na snazi ŽUTO UPOZORENJE: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

do šest stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj Krajini i sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni, tokom dana u slabljenju.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Najniža temperatura od jedan do pet stepeni Celzijusa, a najviša od tri stepena do šest.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno s kišom, u višim delovima grada i sa snegom. Istočni i jugoistočni vetar u slabljenju. Najniža temperatura oko dva stepena, a najviša oko četiri.

RHMZ najavio sneg

foto: Pritnscreen/RHMZ

"U toku jutra oblačno mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. U sredu uglavnom suvo. U četvrtak i petak sneg se očekuje najpre u brdsko-planinskom području, a za vikend i u nižim predelima uz manji snežni pokrivač", objavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Pritnscreen/RHMZ

Žuto upozorenje zbog snega i leda na snazi je u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

"Na Savi kod hidrološke stanice Šabac vodostaj će se u naredna 24 časa kretati oko granice vanredne odbrane od poplava, a zatim će preći u manje opadanje. Na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama tokom 23./24. januara vodostaji će biti u porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na Ibru sa pritokama tokom 23./24. januara vodostaji će biti u porastu i kretaće se iznad granica odbrane od poplava. Na Tamišu kod hidrološke stanice Jaša Tomić vodostaj će biti u manjem porastu i stagnaciji do 24. januara i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava", upozorava RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu pretežno oblačno i u većini predela suvo. Moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše i susnežice, a u centralnim i južnim predelima su mogući kratkotrajni sunčani intervali. Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od 0°C do 3°C. U četvrtak na severu suvo i promenljivo oblačno, a na jugu naoblačenje sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Ovo naoblačenje se tokom dana širi ka severu Srbije. U petak i za vikend oblačno i hladnije sa susnežicom i snegom.

(Kurir.rs)