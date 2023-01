"SRBE ĆE SPASTI MASONI, DOSITEJ I KARAĐORĐE SU BILI JEDNI OD NJIH" Šok tvrdnje Abramovića: U Bibliji se može naći veza i sa Isusom

Profesor Velimir Abramović govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije o masoneriji i izneo podatke koji masone prikazuju u potpuno drugačijem svetlu.

Jedan od glavnih simbola masonerije, kako kaže, ujedno je i važan hrišćanski simbol.

- Svevideće oko je u pravoslavnoj ikonografiji znak svetog duha. Masonerija takože ima svevideće oko na vrhu piramide, a nalazi se i na reversu dolara. To je naslikao ruski mason Nikolaj Rerih koji je Henriju Volasu, ministaru agrikulture SAD na putu kroz Mongoliju rekao šta treba da stoji na reversu dolara da bi on bio svetska valuta. Masonerija je starija od hrišćanstva, a hrišćanstvo je to preuzelo od masonerije - tvrdi Ambramović.

foto: Kurir televizija

Objasnio je ko su zapravo masoni.

- Masoni su slobodni zidari duha, duhovni zidari koji smatraju da svaki ćovek treba da bude tesani kamen u zgradi civilizacije koju gradimo, drugim rečima da ima kulturu. Tekuća 6023 godina je masonska, a masonerija je 4.000 godina starija od htišćanstva, 3.000 od Egipta i, takođe, oko 3.000 od Vavilona. Oni su iz doba Sumera kada su se po legendi pojavili Anunaki tj. vanzemaljci, odnosno beli ljudi u Sumeru koji su dali učenje, matematiku. Veliki neimar svih svetova, to je masonski Bog - kaže Abramović i dodaje da u Srbiji ima dosta samoproglašenih masona:

- U Srbiji ima samozvanih masona. Kod nas je kao i sve ostalo to pomalo divlje. Ima svađe među članovima loža, a toga u ozbiljnim udruženjima nema. Masonerija je spoj nauke i religije. To jedna filozofija postanja sveta. Nije da nam oni nešto kriju nego su ljudi neobavešteni.

Abramović tvrdi da su mnoge poznate ličnosti iz srpske i svetske istorijie pripadale masonskom redu:

- Dositej Obradović je bio mason, pa i sam Karađorđe koji je završio austrijsku obaveštajnu školu pre nego što je digao ustanak. Dositej kad je otišao u Rusiju po pomoć oni su ga prebacili na grčku masonsku organizaciju. To je uradio Puškin ima jednu od najlepših pesama o Karađorđu. Ko je uradio? To je uradio Puškin koji je išao u posete Karađorđevoj čerki koja je bila monahinja.

Mason se, kako kaže, ne može postati tako što odete na tu i tu adresu i kažete ja hoću da budem mason, već tako što vas neko od braće primeti i predloži vam članstvo.

01:12 SRBE ĆE SPASTI MASONI, A ISUS JE BIO JEDAN OD NJIH?! Ambramović izneo ŠOKANTNE podatke: Možda ste već u loži, A DA TO NE ZNATE?

- Masoni su nadpolitička struktur i oni vladaju svetom. Član lože možete postati čestitošću svog života, željom da pomognete drugima i upućenošću u religiju, filozofiju, umetnost ili nauku. Oni vas posmatraju i kažu vam ste vi ste po svemu što radite mason, ali o tome do sada niste bili obavešteni. Ne možete vi doći i reći hoću da budem mason. Kad bi to radilo na bazi koristi to bi se raspalo - rekao je Abramović i istakao da u simboli u Bibliji ukazuju na jasnu vezu između hrišćanstva i Biblije, što se može videti na primeru samog Isusa Hrista:

- U Bibliji imate da je Isus Hristos glava od ugla. Znate šta je ugao? To je onaj lenjir kojim se zida kuća. Srbi će preživeti ako preživi masonerija u Srbiji, a sa političkim strankama neće, to vam garantujem!

