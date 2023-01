VRAĆA SE BOLEST KOJA JE OBELEŽILA SREDNJI VEK? Urolog predočio 3 FAZE RAZVOJA simproma: Kondom nije ZAŠTITA, ali OVO JESTE

Sve više muškaraca u Srbiji kod urologa otkriva da su zaraženi, ni manje, ni više nego sifilisom. Simptomi sifilisa podsećaju na druga oboljenja i zato treba biti posebno oprezan.

Dr Aleksandar Milošević urolog i seksolog, današnji gost u emisiji "Puls Srbije", govorio je o ovim oboljenjima, ali i o stanju u Srbiji po pitanju zaraza, odnosno seksualno prenosivih bolesti.

- Možemo sve da očekujemo. Imamo tržište gde se sve nacionalnosti mešaju. Jedini savet je da prezervativ nije jedina zaštita, jeste donekle, ali može da pukne, štiti samo penis, a ne i područje oko jega, posebno posle brijanja, znači dovoljan je samo kontakt kožom o kožu! - upozorio je Milošević i savetovao gledaoce:

- Uvek savetujem svoje pacijente da se briju makar dva dana pred odnosa, upravo zbog rana i ranica - rekao je.

Kao najbolju zaštitu naveo je ljubav.

- Prvo ljubav. To je zaštita. Ako vas neko voli, on će sigurno da se pregleda. Najčešći pacijenti su mi muškarci. Nađu devojku, ozbiljnu vezu, bili su promiskuitetni i hoće da se pregledaju da bi imali normalni odnos - otkrio je i dodao:

- Ako ulazimo u vezu čisto fizički, čisto nagonski, šansa za zarazu je veća. Kada je to bez zaljubljenosti, ili iz neke primitvne pobude, koja se poredi sa životinjskim odnosima, nagon dokazivanja, imamo dve krajnosti: Muškarci koji se preterano plaše i one druge koji to zloupotrebljavaju - ispričao je i naglasio ponovo da je ljubav najbitnija.

Kako je rekao, prvi simptom sifilisa su ranice na penisu.

- Ako vide neke ranice na usnama, žene, a muškarci na penisu mogu odmah posumnjati na sifilis i na prvu fazu.. Dođite kod lekara, pregled je lak i izlečiv penicilinom, zahvaljujući velikom Pasteru, ali samo kada se odmah reaguje! Ako sačekate drugu fazu, koja ne mora da bude vidljiva samo na penisu, može svuda da bude. To je druga faza gde se rana stvrdnjava, i treća faza gde sve prelazi u krv! - upozorio je i kao konačnu posledicu naveo smrt.

- Odmah se javite lekaru. Ranice su bezbolne, kod žena može da se desi da se ne vidi odmah, da samo usne nateknu, a kod muškaraca se sve odmah vidi. Skoro sve faze su dostupne lečenju i u bilo kojoj fazi imaju šanse za lečenje, a neki period do konačnog kraja, u slučaju apsolutnog nelečenja, je 3-4 godine - rekao je Milošević.

Kurir.rs

