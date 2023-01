STRAVIČNO: Baku su mi otpustili s trulim ranama, a jedna je bila tako duboka da joj se videla kičma! UZNEMIRUJUĆE

Moja baku su u pančevačkoj bolnici zanemarivali, pustili su je kući u očajnom stanju, da umre! Imala je žive, zapuštene rane po celom telu. Jedna rana bila je tako duboka da se kroz nju videla kičma. Umrla je nedelju dana od izlaska iz bolnice!

Ovo za Kurir tvrdi Tamara Adamov, unuka Stanije Ignjatović (76), koja je preminula pre dva meseca nakon, kako tvrdi, nesavesnog lečenja u Opštoj bolnici Pančevo.

foto: Privatna Arhiva

Imala koronu

- Baka je imala koronu. Tog dana je izgubila svest, imala je problem i s plućima, pa je zato 27. septembra primljena na infektivno odeljenje. Bila je na respiratoru, pa na kiseoniku. Prebačena je na odeljenje pulmologije 5. oktobra, gde je bila do 4. novembra. Jedva da smo uspevali da dobijemo informacije o njoj. Niko nije pominjao da ona ima neke rane. Tek nam je jedna medicinska sestra, poznanica, rekla: „Dobro je baka, ali te rane, to je strašno.“ Pitala sam za to doktore telefonom. Rekli su da ima par rana, ali da se one čiste. I to je bilo to, nije zvučalo kao da je nešto strašno - kaže naša sagovornica.

Sve dok je nisu izveli iz bolnice, porodica, kaže, nije znala kakve su te rane. Iz bolnice su prethodno pozvali i rekli da je spremna za otpust, ali da joj treba kiseonik.

foto: Privatna Arhiva

Aparat za kiseonik

- Nabavili smo aparat i kiseonik za kućne uslove jer je bila nepokretna. U bolnicu je primljena kad joj je pozlilo i do tada je bila na nogama, bila je vitalna. Nismo imali kud, po izlasku iz bolnice stavili smo je u dom. I već na prvom presvlačenju otkrili smo horor. Jedna rana je bila tako duboka da joj se video deo kičme, dotad je bila pokrivena pelenom. Imala je dekubitalne rane po celom telu, živa je trulila. Hirurg koji ju je pogledao rekao je da deluje da te rane verovatno nikad nisu tretirane, a iz bolnice su tvrdili drugačije. Kad su joj u domu čistili te crne rane, trule džepove, baka je jaukala. A onda bi izgubila snagu, pa nije ni kukala - priča nam unuka.

Stanija Ignjatović je poživela sedam dana od izlaska iz bolnice.

Njena unuka tvrdi da je umrla u najstrašnijim mukama.

Imala je jake bolove, a porodici je pre smrti rekla: „Šta god da bude, ne vraćajte me u bolnicu.“ Porodica razmišlja da tuži Opštu bolnicu Pančevo.

Odgovor bolnice Preduzete sve mere lečenja U otpusnoj listi, u koju smo imali uvid, napisano je da je „dekubitalna rana uredno obrađivana i previjana“, i da se „pacijentkinja otpušta na dalje kućno lečenje poboljšanog opšteg stanja“. Pozvali smo bolnicu i preneli tvrdnje porodice. Rečeno nam je da je Stanija lečena po svim vodičima dobre kliničke prakse. Navode da je imala dekubitalne rane koje su obrađivane, te da su rane na petama bile drugog stepena, a ona na sakrumu kičme trećeg stepena, ali da je sve tretirano.

Suzana Trajković