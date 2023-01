STIŽE SNEG, OVAJ DEO SRBIJE PRVI NA UDARU! Meteorolog objavio prognozu za naredne dane: Ovde se očekuje najviše padavina

Meteorolog Ivan Ristić objavio je prognozu za naredne dane i tako najavio snežne padavine širom Srbije uz hladnu košavu.

"U četvrtak, 26. januara, prvo u jugoistočnoj Srbiji, a do kraja dana i ostalim delovima Srbije sneg! Duvaće hladna košava. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4 stepena Celzijusa. Od petka, 27. januara do nedelje popodne, 29. januara, padaće sneg sa manjim prekidima! Vetar u postepenom skretanju na severozapadni", objavio je Ristić.

Kako je naveo, najviše snežnih padavina biće u okolini Beograda.

"Temperatura u tom periodu tokom dana bez nekog većeg kolebanja od -1 do 3 stepena Celzijusa! Doći će i do formiranja manjeg snežnog pokrivača iznad većeg dela Srbije. Najviše snežnih padavina po IRIE modelu biće u okolini Beograda", naveo je meteorolog.

RHMZ najavio hladno vreme uz sneg i kišu

"U toku jutra u centralnim i južnim krajevima Srbije ponegde provejavanje slabog snega.

Do kraja sedmice oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a više padavina biće večeras i sutra. U nedelјu postepeni prestanak padavina. Danas posle podne sneg će se prvo intenzivirati na jugu i istoku Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Sutra i za vikend u nižim predelima južno od Save i Dunava stvaranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, u Vojvodini manje - do 5 cm. Na planinama se očekuje više snega uz povremenu vejavicu. Na istoku Srbije, kao i u Banatu u petak i subotu se uz sneg ponegde očekuje i kiša ili susnežica", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm zbog snega i leda na snazi je u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, žuto upozorenje upaljeno je i u Pomoravlju zbog jakog vetra, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

(Kurir.rs)