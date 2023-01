DIREKTORKA RFZO O ZLOUPOTREBI LEKA OZEMPIK: Nestašica, za dijabetičare nema jer zdravi njime skidaju kilažu

Nakon upotrebe leka, a lek ne može neograničeno da se koristi, dolazi do vraćanja celokupne kilaže, rekla je ona

BEOGRAD - Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić apelovala je danas na one koji lek za dijabetes "Ozempik" koriste za mršavljenje, zbog čega je došlo do nestašice, da se ne ponašaju neodgovorno ni prema osobama kojima je taj lek potreban, ali ni prema sopstvenom zdravlju.

"Zato apelujem još jednom na one koji nemaju dijabetes, da se ne ponašaju neodgovorno prema svome zdravlju, jer iz kontraindikacija se može videti koliko dolazi do poremećaja metabolizma. Nakon upotrebe leka, a lek ne može neograničeno da se koristi, dolazi do vraćanja celokupne kilaže", rekla je Radojević Škodrić novinarima u Kliničkom centru Srbije.

Po njenim rečima, delom struka, a delom pacijenti, sami odlaze i kupuju taj inovativni lek iako nisu dijabetičari.

"Apelovali smo na struku zato što ona tu ima glavnu ulogu i krenule su pre neki dan inspekcije i Ministarstva zdravlja i Fonda u jednu zaista ozbiljnu kontrolu", istakla je Radojević Škodrić.

Dodala je da nije problem države da uveze taj lek, ali je problem njegova proizvodnja, dodajući da mnoge zemlje u Evropi sada imaju isti problem zbog ogromne potražnje.

Kurir.rs/Beta