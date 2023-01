AMFILOHIJE MI JE REKAO ISTINU O ATENTATU NA PAVELIĆA! Ćerka Blagoja Jovovića Marija za Kurir TV otkrila VAŽAN DETALJ O OCU (VIDEO)

Ove nedelje navršilo se tačno 100 godina od rođenja Blagoja Jovovića, čoveka koji je izvršio atentat na jednog od najvećih ratnih zločinaca u Drugom svetskom ratu, ustašu Antu Pavelića.

U mračnoj ulici Sančez u argentinskom gradiću Lomas del Palomar, nadomak Buenos Ajresa 10. aprila 1957. sreli su se Ante Pavelić i Blagoje Jovović. Dva metka završila su u telu Pavelića, a od posledica tog ranjavanja dve godine kasnije je umro u Frankovoj Španiji.

Jovović je dugo pripremao atentat, nije imao adekvatan pištolj, sa svojim zemljakom, izvesnim Krivokapićem je kovao zaveru, a Krivokapić je trebalo da nabavi pravi pištolj. Taj plan je propao. Blagoje je nabavio nekakav ženski pištolj, zapravo pištoljčić, mogao je eventualno da ubije čoveka sa nekoliko metara.

U zaveru je još bio upućen i paroh srpske crkve Svetog Save u Buenos Ajresu. A kako je Blagoje Jovović, sa svojom grupom iz Argentine, uspeo da uradi nešto što nisu mogle ili htele ozbiljne bezbednosne službe i zašto je danas važan mit o Jovoviću ovog jutra u jutarnjem programu Kurir TV otkrili su Marija Jovović, ćerka Blagoja Jovovića i Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije.

- Imam najbolje sećanje na mog oca, on je bio toliko dobar otac, čuvao nas je. U svakom trenutku naših života bio je prisutan - započela je sećanje na svog oca Marija Jovović.

Ona je za očev atentat na Pavelića saznala tek 40 godina nakon tog događaja prilikom posete Crnoj Gori.

- Bili smo 98. godine u manastiru Ostrog s majkom, u poseti očevom bratu. Mislim da je bio 15. decembar kad smo majka i ja dugo čekali da završi razgovor sa mitropolitom Amfilohijem. Posle je on izašao i rekao mu da svima treba da ispriča istinu. Otišli smo na ručak gde nam je ispričana cela istina o atentatu - rekla je Marija Jovović.

Marija Jovović foto: Kurir TV

Dodala je da ni ona, kao ni ostatak porodice nije imao problem da prihvati saopštenu istinu.

- Nismo imali problem s tim, znali smo da je tata bio uvek diskretan iako je mnogo pričao o ratu i o Jugoslaviji. Svi smo razumeli šta ga je nateralo na to - rekla je Blagokjeva ćerka.

02:42 ĆERKA BLAGOJA JOVOVIĆA ZA KURIR TV: Amfilohije nam je rekao istinu o atentatu na Pavelića

Mile Bosnić je otkrio ko je zapravo bio Blagoje Jovović, za koga su mnogi pričali da je novi Gavrilo Princip.

- Nama su te stvari uglavnom jasne. Nažalost, zbog nedostatka oficijelne pravde, stupila narodna ili običajna pravda koju je izvršio Blagoje. Ali on nije bio sam i on je bio heroj. Smešno je povezivati ga sa Udbom i ima za cilj umanjivanje njegovog dela - rekao je Bosnić.

Mile Bosnić foto: Kurir TV

Dodao je da o atentatu na Pavelića treba učiti mlađe naraštaje jer se time šalje važna poruka.

Postoji operacija "Valkira" gde su kovali zaveru za ubostvo Hitlera i ti ljudi su proglašeni herojima, kao i atetnatori na nacističkog upravnika Praga.

- Takav je slučaj i s Blagojem Jovovićem. Važno je učiti decu o tom događaju, ne samo da bi se znala istina već i da se nekom, kom bi palo napamet da poput Pavelića vrši iste zločine, pošalje poruka "džaba vam sve to, nekad božja, nekad narodna ruka dođu do vas": To je primer moralnog koda spskog naroda. Zločinac mora da plati cenu - rekao je Bosnić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.