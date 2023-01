SNEG NE PRESTAJE DA PADA! Nova najava RHMZ: Stiže do 15 centimetara snega, oprez zbog leda! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

do 15 centimetara snega

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, u većini krajeva sa snegom, osim na severoistoku gde će ponegde padati kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima južno od Save i Dunava stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača za pet do 15 centimetara.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, a najviša od jedan do tri stepena.

I u Beogradu će danas padati sneg, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Temperatura od nule do jednog stepena.

Do 15 cm snega

"Tokom jutra oblačno sa snegom slabog i umerenog intenziteta uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima i dalјe povećanje visine snega u brdsko-planinskim predelima.

Na području Beograda takođe sneg slabog i umerenog intenziteta.

Do kraja sedmice oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a više padavina biće tokom današnjeg dana. U nedelјu postepeni prestanak padavina. U nižim predelima južno od Save i Dunava očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, u Vojvodini manje - do 5 cm. Na istoku Srbije, kao i u Banatu danas i sutra se uz sneg ponegde očekuje i kiša ili susnežica", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuto upozorenje zbog snega i leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

