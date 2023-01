SNEG I DALJE PADA! OVDE JE JUTROS NAJHLADNIJE! RHMZ objavio prognozu i za narednu nedelju, evo kada se očekuje prestanak padavina

U Srbiji će danas biti oblačno i u većini krajeva sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće četiri stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Manje povećanje snežnog pokrivača u svim krajevima, osim na krajnjem severu. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, a najviša od jedan do četiri stepena. Vetar slab severni i severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti oblačno sa snegom uz manje povećanje snežnog pokrivača. Temperatura tokom dana bez bitnije promene, od nule do dva stepena.

Na planinama u Srbiji jutros je bilo najhladnije, sa po nekoliko stepeni ispod nule (Kopaonik -7, Crni vrh -6, Zlatibor -5). U Sjenici je ovoga jutra četiri stepena ispod nule, u Dimitrovgradu i Vranju (-1).

Prestanak padavina

foto: Printscreen/RHMZ

"Do kraja sedmice oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a danas na istoku i u Banatu ponegde i sa kišom ili susnežicom. U nedelјu postepeni prestanak padavina", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju oblačno i hladno sa slabim snegom koji postepeno prestaje, najpre na severu Srbije. Na severu Vojvodine dolazi do delimičnog razvedravanja. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 0°C do 3°C, u Negotinu oko 5°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od -2°C do 1°C.

U ponedeljak suvo sa mrazem ujutru i promenljivom oblačnošću tokom dana. Mogući su sunčani intervali, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na vikend. U utorak naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu susnežicu i sneg. U sredu i četvrtak manji porast temperature, a u petak i za naredni vikend ponovo hladnije sa snegom, prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)