NESTALI DEKA CELU NOĆ ŠETAO U ČARAPAMA: Meštani našli Rista promrzlog, a kad su prišli da mu pomognu imao samo JEDNU ŽELJU (FOTO)

Deda Risto Tošović (83), koji je nestao u Ivanjici, pronađen je jutros u mestu Zarići na pet kilometara od mesta gde je prethodni put viđen.

Prepoznali su ga i pomogli mu Dušan Zarić i Zorica Zečević koji su krenuli na put i videli deku kako hoda malo dezorijentisan u vunenim čarapama bez cipela.

- Kao i svakog jutra kad ustanem uzeo sam telefon da prelistam najnovije vesti i video sam da se traži deda Risto koji je nestao. Nešto kasnije smo Zorica i ja krenuli za Kragujevac i ja sam iz auta video dedu kako ide u suprotnom pravcu od Ivanjice. Primetio sam da je samo u vunenim čarapama i odmah sam posumnjao da je on, mada, moram vam reći da je za te godine hodao kao oficir. Polako sam zaustavio auto da ga ne bih uplašio i prišao mu i upitao ga gde je krenuo. Rekao mi je da hoće u crkvu da zapali sveću. Video sam da je promrzao i da već dugo hoda, drhtao je od hladnoće, slikao sam ga i poslao putem Fejsbuka fotografiju njegovom rođaku Tošoviću. Potvrdili su mi da je reč o dedi kojeg traže. Polako sam ga smestio u auto i dovezao do novog mosta gde su ga čekali njegovi. Jedino što sam zamolio je da ga obavezno odvedu u crkvu da zapali sveću jer sam mu to obećao kada je seo u auto sa nama. To mu je bila želja - priča za Info Ligu Dušan Zarić.

Mladić kaže da je njegov gest prirodna reakcija svakoga koji je odgajan da poštuje istinske ljudske vrednosti i pre svega bude čovek.

Nada se da će ovo biti dobar primer za druge, prvenstveno za generacije koje dolaze, da u svakom trenutku i na svakom mestu priteknu u pomoć onima kojima je potrebno.

Deda Ristu je poželeo zdravlja i još puno godina života.

Risto Tošovićem iz ivanjičkog sela Radaljevo, podsetimo, nestao je juče ujutru kad je izašao iz kuće i otišao u nepoznatom pravc. Pronađen je danas oko 15 kilometara od svoje kuće na putu za Кušiće u zaseoku Zarići gde su ga pronašli meštani tog dela ivanjičke opštine.

