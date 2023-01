TUGA! ŠTENCI SE OBRADOVALI GAZDI, A NATRČALI NA KRVNIKA Aktivisti: Slučajevi ne stižu do suda zbog opstrukcije UTICAJNIH LJUDI?!

Nastavlja se krvavi niz zločina nad nedužnim životinjama. Nakon snimka devojke iz Niša koja je iz zamrzivača prihvatilišta za pse u Boru izvadila kese u kojima su bila tri ubijena i zamrznuta šteneta a od kojih jedno nije imalo glavu, u Novom Slankamenu lovac je navodno po nalogu predsednika mesne zajednice, ubio kuju dok je dojila štence a poslednji slučaj stradanja nedužnih pasa je kada je troje štenadi bez pardona najverovatnije lovac u Nevadama, prigradskom naselju Gornjeg Milanovca, razneo karabinom.

O zločinima nad životinjima govorili su u jutanrjem programu Kurir televizije Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Serbia, Jelena Jevtović, pravnica i Dragiša Kovačević, novinar.

- Ja živim u Beogradu, a u Nevadama imam kuću gde provodim dosta vremena u toku godine. Kučići su nam deo porodice. U tom dvorištu gde je naša kuća živi i moj sinovac. Kad on nije tu onda naš komšija hrani kučiće. On me je pozvao I bio je očajan. Rekao mi je da je našao kučiće pobijene. Oni inače kada osete da se moj sinovac vraća kolima, radosno mu trče u susret. Ovaj put to nije bio moj sinovac nego lovac. Oni su potrčali za njegovim džipom i kada je on stigao do odredišta izvadio je karabin i pobio ih - kaže Kovačević i dodaje:

- Digla se velika gužva u Milanovcu i okolini i mediji su dali dosta publiciteta ovom tužnom događaju. Može se lako utvrditi počinilac. Našli su na video nadzoru snimak lika koji se jedini tu pojavljuje. Imam utisak, nažalost, da se vrši opstrukcija. Jer su ljudi koji rade u MUPu uglavnom i lovci. Ukoliko opstrukcije ne bude nadam se da će se počinilac uskoro otkriti.

Gavrić je izneo poražavajuću statistiku da samo šest posto prijavljenih slučajeva nasilja nad životinjama stigne do suda.

- Samo šest posto prijavljenih slučajeva je došlo do suda i to je poražavajuće. Mi svaki dan dobijamo prijave građana iz cele Srbije i o tome treba da se priča. Moramo da shvatimo da su među nama ljudi koji su opasni po okolinu. Ti ljudi nisu opasni samo po životinje već i po ljude. Zaista treba da razmislimo da li smo mi i naša dece bezbedni, ne samo životinje - rekao je Gavrić.

Jevtović je istakla da su kazne za počinioce krivčnih dela nad životinjama suviše blage.

- Svest ljudi je veoma niska i to je društveni problem. Predviđene kazne su novčane i do tri godine zatvora. Praksa je nažalost durgačija. Sudovi su veoma blagi i više opominju nego što kažnjavaju. Pre par godina smo mi imali dokaze. Ubijen je pas, urađena je odbukcija i ništa nismo postigli. Najveće kazne za koje ja znam jesu novčana kazna od 130.000 dinara za ubistvo ženke i štenaca i kazna zatvora od 6 do 9 meseci - kaže Jevtović.

