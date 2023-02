DANICA GRUJIČIĆ TRAŽI ZABRANU IZVOZA GENETSKOG MATERIJALA: Evo gde idu matične ćelije iz Srbije! Dr Jakovljević: Ovo je rešenje

Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić izjavila je da Srbija treba da zabrani izvoz genetskog materijala. - Znate da su Rusi svojevremeno zabranili izvoz genetskog materijala, mislim da i mi to treba da uradimo - rekla je Grujičićeva za TV Hepi i dodala da bi zaštita podataka u oblasti zdravstva trebalo da bude mnogo bolja, te da je održan čitav niz sastanaka u vezi s tim.

- Naši podaci moraju biti samo naši - istakla je Grujičićeva bez dodatnih objašnjenja.

Prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, pretpostavlja da je ministarka mislila na matične ćelije, koje se uzimaju iz pupčanika, a koje neki roditelji daju na čuvanje inostranim bankama matičnih ćelija. Srbija već godinama čeka na javnu, državnu banku matičnih ćelija, tačnije Centar za matične ćelije, čija je gradnja u Kragujevcu počela još 2016. Dr Jakovljević se nada da će za godinu i po dana biti i završen.

- Ta banka matičnih ćelija ima pretenziju da bude prva nacionalna, javna banka matičnih ćelija u kojoj će roditelji moći dobrovoljno da ostavljaju matične ćelije svoje tek rođene dece. Ovo što danas imate nisu banke, nego firme koje za strane banke deponuju te matične ćelije negde u svetu. I te banke raspolažu našim genetskim materijalom, a da li su i kako moguće zloupotrebe, to je druga stvar. Zalažem se da naš genetski materijal primarno bude u našoj zemlji, da se zna šta se s njim radi, da bude na raspolaganju našem građanstvu, ako zatreba za lečenje neke retke bolesti. I važno je da iza toga stoji država. To vam je kao da li vas čuva naša vojska ili tuđa vojska - kaže za Kurir prof. Jakovljević.

Dodaje da je važno da kada počene s radom državna banka matičnih ćelija, budemo umreženi i s međunarodnim centrima i razmenjujemo materijal radi pomoći kod lečenja retkih bolesti, a sve da bude u skladu sa zakonskim propisima.

U Srbiji je, prema podacima Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, osam zastupnika/distributera matičnih ćelija, koje se čuvaju u Nemačkoj, Švajcarskoj, Britaniji, Grčkoj i Sloveniji. Čuvanje ćelija deteta u jednoj od tih banaka na 20 godina je bezmalo 1.900 evra, može i na rate do četiri godine, dok 50 godina čuvanja košta skoro 2.700 evra. Da bi privukle klijente, banke nude i popuste za rano potpisivanje ugovora, i po 15 godina gratis čuvanja, pa i spavaćice u paketu.

Za svaki pojedinačni slučaj izvoza potrebna je saglasnost ministra zdravlja, a u zahtevu, između ostalog, mora da bude navedeno i preko kog graničnog prelaza će uzorak krvi biti izvezen.

ZASTUPNICI - DISTRIBUTERI INOSTRANIH BANAKA KRVI IZ PUPČANIKA:

1. Cord IPS d. o. o., Novi Sad, Fruškogorska 24; banka ćelija: Seracell Stammzelltechnologie GmbH, Rostok, Nemačka i Vita 34 AG, Lajpcig, Nemačka

2. BioSave d. o. o, Beograd, Vojislava Vučkovića 10; banka ćelija: FamiCord Aktiengesellschaft, Cirih, Švajcarska

3. Medigen d. o. o., Beograd, Strahinjića bana 53; banka ćelija: Future Health Technologies Ltd, Notingem, Velika Britanija

4. BioTechnology and Genetics d. o. o., Beograd, Kneza Mihaila 11-15; banka ćelija: Swiss Stem Cells Bank SA, c/o Cardiocentro Ticino, Via Tesserete 48, 6900 Lugano, Švajcarska

5. Pharmaris d. o. o., Beograd - Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 0 G, lokal 8 n. p; banka ćelija: Cells4Life Group LLP Cord Blood Bank, 2&3 Oak House, Albert Drive, Berdžiz Hil, Zapadni Saseks, Velika Britanija, RH15 9TN

6. Biohellenika d. o. o., Niš, Branka Krsmanovića 20/18; banka ćelija: Biohellenika Stem Cell Bank, 65 Georgikis Scholis Avenue, Solun, (Hellas), Grčka

7. Biotiss d. o. o.. Beograd, Erport siti, 1700 Rose Building, VII sprat, Omladinskih brigada 90 v; banka ćelija: Biobanka popkovnične krvi d. o. o., Prevale 9, 1236 Trzin, Republika Slovenija

8. Family Health d. o. o. Beograd, Jurija Gagarina 14L; banka ćelija: Cells4Life Group LLP, broj kompanije OC357135, adresa: Units 2&3 Oak House, Woodlands Office Park, Albert Drive, Berdžiz Hil, Zapadni Saseks, RH15 9TN, Velika Britanija

Izvor: www. zdravlje.gov.rs