ZBOG ZADATKA O KRAVI NASTAO POTPUNI HAOS NA MREŽAMA Niko nije siguran koji odgovor je PRAVI: "Da vas vidim pametnjakovići" (FOTO)

Nije česta pojava da neka zagonetka na mrežama potpuno zbuni korisnike, pa tako u nameri da dođu do rešenja od klasičnog zadataka naprave objavu viralnom.

Sada se pojavila još jedna u nizu koja na prvi pogled liči na matematički zadatak, a korisnici na Tviteru uporno pokušavaju da je razreše.

"Misterija jedne krave" podrazumeva sledeće:

- Kupio sam kravu za 800 evra, prodao sam je za 1000 evra, kupio sam je ponovo za 1100 evra, ponovo sam je prodao za 1300 evra. Koliko sam zaradio?

Da vas vidim pametnjakovići 🤣 pic.twitter.com/covr53uJAM — Maalik (@AngelDark1809) January 30, 2023

Ispod ove objave nastala je salva komentara. Dok su neki uspeli da pronađu tačan broj, drugi su se žestoko pomučili.

"Pozajmiš 1.000 evra od ortaka, odeš na stočnu pijacu i kupiš kravu za 800. Sad imaš nju i još 200. Prodaš je za 1.000, imaćeš 1200 sa kojim možeš kupiti opet za 1100. Ostaje ti 100 plus krava, koju kasnije prodaš za 1.300. Sada imaš 1.400, od kojih moraš 1000 vratiti ortaku", "200 evra. Uložio je 800 plus 200 zaradjeno plus 100 dodao i to je 1.100 evra uloženo. Prodao za 1300 evra. Zaradio 200 evra. Sve u svemu mnogo posla ni oko čega" - samo su neki od komentara.

I na kraju ostaje samo jedno pitanje - da li ste vi uspeli odmah da rešite ovaj zadatak?

Kurir.rs