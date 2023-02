MINISTAR MEMIĆ TRAŽI DA SVA DECA DIJABETIČARI DOBIJU MODERNE MERAČE ŠEĆERA: Znam mnoge koji kao i ja kupuju senzore na crno!

Kurir je pokrenuo važnu temu - deca s dijabetesom su za širu javnost nevidljiva, a i mimo dostupnih terapija i aparata o trošku države, još ima prostora za poboljšanje.

O tome je priču u Kuriru otvorio ministar turizma i omladine Husein Memić, koje ima dete s dijabetesom tip 1 i zbog koga je i ušao u Vladu Srbije - da iz centra pomogne i sopstvenom detetu i svoj drugoj deci sa ovom teškom bolešću. Za početak - senzori.

- Država Srbija je omogućila svakom detetu s dijabetesom tip 1 do navršenih 18 godina senzore sistema za kontinuirano praćenje nivoa glukoze u krvi o trošku RFZO. I to je odlična stvar, jer senzori 24 sata dnevno prate nivo šećera u krvi, roditelji i doktori mogu odmah da reaguju, a nema više bockanja svaki čas da bi se izmerio nivo šećera u krvi - kaže za Kurir Husein Memić:

Husein Memić foto: Ministarstvo turizma i omladine

- Međutim, i mimo toga kupujem sinu na crno senzore jedne strane firme, da je ne reklamiram, jer su daleko bolji od onih koje deca dobijaju. Znam mnoge koji to rade. Mogu svom detetu da priuštim 140 evra mesečno, ali mnogi ne mogu! To je senzor najnovije generacije, dostupan pacijentima država u okruženju, ali ne i našima. Super je jer ne moram da ga stalno nameštam detetu, ne gubi kontakt kao drugi. Vrlo je mali, kao dinar, i praktično neprimetan. Za kalibraciju (baždarenje) nije neophodna krv deteta. I što je najvažnije, može da se poveže na tri mobilna telefona, što drugi ne mogu, pa i supruga, i učiteljica i ja u svakom momentu znamo koliki je detetu nivo šećera.

Senzori sistema za kontinuirano praćenje nivoa glukoze u krvi koji su registrovani u Srbiji: - Sensor of Continuous Glucose Monitor Systems, proizvođač Zhejiang POCTech Co., Ltd, Zhejiang, Kina, ovlašćeni zastupnik Medtech d.o.o. Beograd, klasa IIa, datum osnovnog rešenja 4. 2. 2021, istek registracije 25. 7. 2024. - Guardian 4 Sensor, proizvođač Medtronic Minimed, SAD, ovlašćeni zastupnik Medtronic Srbija d.o.o., klasa IIb, datum osnovnog rešenja 3. 9. 2021, istek registracije 30. 6. 2024. - Glucose sensor, proizvođač Medtrum Technologies Inc, Šangaj, Kina, ovlašćeni zastupnik eKlinika Solutions d.o.o., klasa IIa, datum osnovnog rešenja 28. 9. 2021, istek registracije 21. 10. 2023. izvor: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) www.alims.gov.rs

Čim je postao ministar, potegao je to s ministarkom zdravlja prof. dr Danicom Grujičić.

- Obećala je svu pomoć za decu dijabetičare i hvala joj na tome. Išao sam i u predstavništvo te strane firme i ni na jedno pitanje nisam dobio odgovor. Nije mi jasno zašto ne podnesu zahtev za registraciju da ih ljudi mogu kupiti u Srbiji. A da ne pričam o tome da bi mogli da učestvuju na tenderu RFZO - objašnjava Memić i dodaje da samo na Fejsbuku postoji grupa od 5.100 članova koja se zalaže da ti senzori budu dostupni i u Srbiji, a i o trošku RFZO bar za decu za početak, te da govori i u ime svih tih ljudi.

foto: Shutterstock, PrivatnaArhiva

Na tenderu RFZO za nabavku senzora, aparata i transmitera za kontinuirano praćenje nivoa šećera, prema podacima s portala javnih nabavki, zaključen je ugovor s firmom Makler d. o. o. iz Beograda 2. marta 2022, čija je vrednost bez PDV 555.999.546,90 dinara. Makler d. o. o je, prema Odluci o zaključenju okvirnog sporazuma od 11. februara 2022, ponudio proizvode "Medtronic minimed", i to 72.800 senzora za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera (Enlite Glucose senzor, Guardian senzor (3) Guardian senzor (4)), čija je jedinična cena 4.545,45 dinara, a ukupna 330.908.760 plus 10% PDV (33.090.876). Tu je i 600 aparata za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera (Guardian Connect Transmitter kit), koji po komadu koštaju 72.727,27 dinara iliti ukupno 43.636.362 dinara plus PDV od 4.363.636,20. U istoj nabavci bilo je i 800 transmitera za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera (MiniLink Real Time System, Guardian Link (3) Transmitter kit, Guardian (4) Transmitter kit) koji su po komadu 72.727,27 dinara, a ukupno 58.181.816 dinara, na šta ide i PDV od 5.818.181,60. Ukupna cena sa PDV 475.999.631,80. Drugi ponuđač eKlinika solutions d. o. o, čija ponuda je odbijena, nudio je senzore i transmitere za očitavanje proizvođača Medtrum ukupne cene sa PDV 495.748.000 dinara. Komisija za javnu nabavku je predložila tada da se okvirni sporazum od 555.999.546,90 dinara bez PDV dodeli Makleru, što je i učinjeno.

A RFZO je 27. decembra 2022. uputio javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku insulinskih pumpi, senzora, aparata i transmitera za kontinuirano praćenje nivoa šećera procenjene vrednosti bez PDV 549.954.129,50 dinara s rokom za podnošenje ponuda 19. januar 2023.

RFZO: Je li se to ministar, nastavnik fizičkog, razume bolje od stručnjaka? RFZO nije odgovorio na pitanja koje je Kurir postavio u vezi sa senzorima, ali jeste reagovao na tekst i izjave ministra Memića: - Senzori koje obezbeđuje RFZO ispunjavaju sve medicinske uslove za kontinuirano očitavanje nivoa šećera. Za endokrinologe isključivi prioritet prilikom odabira senzora bio je efikasna i pouzdana kontrola nivoa šećera, a ne njihov izgled, vodootpornost, to koliko su primetni i slično. Senzori koje pominje ministar Memić nisu registrovani u Srbiji, te ih RFZO nikako nije ni mogao obezbediti za svoje osiguranike. U skladu sa zakonom, RFZO, takođe, ne može pokrenuti proceduru za registraciju bilo kojeg leka, već je potrebno da taj postupak kod ALIMS pokrene proizvođač, odnosno nosilac dozvole. Razumemo ministra Memića da je kao roditelj zabrinut za zdravlje svog deteta, ali smo iznenađeni da kao profesor fizičke kulture i master iz oblasti hotelijerstva i turizma po obrazovanju, smatra da bolje od najvećih stručnjaka u zemlji iz oblasti endokrinologije može da proceni koji su senzori za merenje nivoa šećera bolji za pacijente. Verujemo, takođe, da kupovinom senzora "na crnom tržištu" ministar smatra da čini najbolje za svoje dete, ali zapravo korišćenjem pomagala i medicinskih sredstava koja nemaju dozvolu nadležnih institucija u Srbiji ne samo da rizikuje da ugrozi zdravlje svog deteta već tim priznanjem daje loš primer ostalim građanima.

Kurir.rs/J. S. Spasić