OPASNIJE NEGO ŠTO SE ČINI! PILOT UPOZORIO: Pre ukrcavanja u avion OBAVEZNO prođite ovu proceduru! Smrt putnice TRAGIČNA opomena

Avion na relaciji Keln-Niš morao je prethodnu noć prinudno da sleti na beogradski Aerodrom "Nikola Tesla" jer je u njemu pozlilo putnici koja je ubrzo preminula.

Ovim tragičnim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Stevan Ignjatović, penzionisani kapetan avijacije.

On je naglasio važnost procedure koja se obavlja pre ulaska u avion, a koje je veoma važna ukoliko se radi o bolesnim putnicima.

foto: Kurir televizija

- Prilikom kupovine karte svako je dužan da da informaciju o svom zdravstvenom stanju. Neko ko ima visok krvni pritisak na primer i uzima terapiju, dužan je da to predoči. Onda se to prosleđuje kompanijskom lekaru koji određuje da li putnik može u avion. Građani se nažalost često oglušuju o ovu dužnost. Često ljudi ne prijavljuju ni psihička oboljenja i zato dolazi do ovakvih slučajeva - rekao je Ignjatović i dodao:

- Stjuardi i stjuardese su dužni da prođu osnovni kurs iz medicinske zaštite. Ako je ovoj gospođi pozlilo, kao što jeste, stjuardesa je nadležna da pruži prvu pomoć, da obavesti lekara i da se obrati putnicima. Sletanje na prvi aerodrom je procedura koju piloti treba da ispštuju uz obaveštavanje kontrole leta. Na aerodromu hitna pomoć preuzima pacijenta.

01:47 OPASNIJE JE NEGO ŠTO SE ČINI! Pre ukrcavanja u avion OBAVEZNO prođite ovu proceduru! Smrt putnice Đ.R. je TRAGIČNO UPOZORENJE

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud