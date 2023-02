NE ČEKAJTE POSLEDNJI STADIJUM! Prepoznajte SIMPTOME OVE BOLESTI, koji su vidljivi i KOD DECE i obratite se doktoru na vreme!

Kurir je nedavno pokrenuo izuzetno važnu temu o deci koja boluju od dijabetesa i dostupnosti terapija i aparata o trošku države. U izjavi za "Adria media group" medijsku kuću, Ministar turizma Husein Memić je rekao da bi u Srbiji deca trebalo da imaju mogućnost da biraju aparate koji 24 sata mere nivo glukoze u krvi.

Doktorka Valentina Vujović Kalinić, internista-endokrinolog i predsednik udruženja Saveza dijabetičkih društava Crne Gore govorila je danas o dijabetesu i dostupnosti terapija o trošku države.

Kakvi su podaci kada je reč o dijabetesu u Crnoj Gori Kalinić je, iznela podatke da je oboljenje u porastu.

- Imamo refundaciju sredstava za kontinuirani monitoring do 18. godine. Moram se pohvaliti jednom dobrom listom preparata za dijabetes 2, koji su na teretu fonda, koji su doprineli poboljšanju glikemijske kontrole i prevencije kod pacijenata sa tipom 2 - rekla je Kalinić.

Kalinić je, takođe, podelila sa voditeljkom Oljom Lazarević i gledaocima Kurir TV, koji su to problemi sa kojima se suočavaju pacijenti, kao i gde ima prostora za unapređenje zdravstvene zaštite pacijenata sa dijabetesom.

Senzori sistema za kontinuirano praćenje nivoa glukoze u krvi koji su registrovani u Srbiji:

- Sensor of Continuous Glucose Monitor Systems, proizvođač Zhejiang POCTech Co., Ltd, Zhejiang, Kina, ovlašćeni zastupnik Medtech d.o.o. Beograd, klasa IIa, datum osnovnog rešenja 4. 2. 2021, istek registracije 25. 7. 2024.

- Guardian 4 Sensor, proizvođač Medtronic Minimed, SAD, ovlašćeni zastupnik Medtronic Srbija d.o.o., klasa IIb, datum osnovnog rešenja 3. 9. 2021, istek registracije 30. 6. 2024.

- Glucose sensor, proizvođač Medtrum Technologies Inc, Šangaj, Kina, ovlašćeni zastupnik eKlinika Solutions d.o.o., klasa IIa, datum osnovnog rešenja 28. 9. 2021, istek registracije 21. 10. 2023.

izvor: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) www.alims.gov.rs