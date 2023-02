RHMZ NAJAVLJUJE NAGLU PROMENU VREMENA! Stiže sneg, a temperatura ide u minus! Ovaj dan će biti LEDEN! Evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će pre podne na jugu i istoku, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, padati kiša, a na planinama sneg.

Tokom jutra u južnim i jugoistočnim predelima mestimično provejanje snega, u nižim predelima ponegde i kiša i susnežica.

Prema prognozi RHMZ, u drugom delu dana očekuje se jače naoblačenje, posle podne sa kišom u severnim, a zatim i u ostalim predelima Srbije, u brdsko-planinskim predelima krajem dana i noću sa snegom. U toku noći, uz pad temperature, sneg se očekuje i u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Danas će duvati slab i umeren vetar, na istoku i jugoistoku povremeno i jak severozapadni, koji će u toku noći biti u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, najviša od pet do 10 stepeni.

Tokom noći ka suboti i u subotu ujutru sa padom temperature kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Severozapadni vetar biće u pojačanju na umeren i jak.

Sutra oblačno i vetrovito sa mešovitim padavinama (kišom i snegom) - više padavina će biti u istočnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, od 10 do 30 mm za 24 sata, dok se na planinama očekuje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača od 15 do 30 cm, lokalno i više. Duvaće jak i olujni severozapadni vetar.

Od nedelјe osetno hladnije i uglavnom suvo vreme, u jutarnjim satima uz slab i umeren mraz, a u ponedelјak i utorak u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom do 0 °C.

Meteorološke prilike će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, a izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Moguće meteoropatske reakcije su umor i pospanost.

Prognoza vremena za naredna tri dana

Subota

Pretežno oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama, kišom i snegom. Više padavina se očekuje u istočnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, od 10 do 30 mm za 24 h. Vetar umeren i jak, na severu i istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i olujni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, tokom dana od 3 do 7 stepeni.

Nedelja

Umereno do potuno oblačno, u većem delu suvo uz delimično razvedravanje, samo se još na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slab sneg. Vetar slab i umeren, na istoku ujutru i pre podne povremeno i jak, severozapadni, tokom dana u slabljenju. Najniža temperatura od -7 do -2 stepena, najviša od 0 do 2 stepena.

Ponedeljak

U većem delu zemlje očekuje se ledeni dan. Tokom dana umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -8 do -4 stepena, najviša od -2 do 1 stepen.

