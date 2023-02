"DIREKTORU TEHNIČKE ŠKOLE U TRSTENIKU PRETI OTKAZ" Antić o nasilju u školi: Taj čovek ne zna da vodi disciplinski postupak

Nakon što je Kurir objavio da su dvojica od trojice učenika Tehničke škole u Trsteniku, koji su 9. novembra izmakli stolicu profesorki snimali se i smejali,oni su vraćeni u školu, a juče se tim povodom oglasio i Forum srednjih stručnih škola sa zahtevom za smenom direktora Tehničke škole u Trsteniku.

Pored toga, ono što je, takođe, pokrenulo brojne javne rasprave u proteklih nedelju dana, su cene ekskurzija, koje mnogi roditelji doživljavaju kao "nasilje po džep".

Gosti u jutarnjem programu Redakcija, na ovu temu su bili Milorad Antić, predstavnik Foruma beogradskih srednjih stručnih škola i Branka Tišma, psiholog, ali pre nego što su prešli na temu paprenih cena djačkih ekskurzija, osvrnuli su se na eskalaciju nasilja u školama.

Antić je otkrio da se u Tehničkoj školi u Trsteniku pokreće disciplinski postupak protiv direktora.

- Ovo je skandal! Protiv direktora će se pokrenuti disciplinski postupak, jer je nanesena šteta, nakon čega će dobiti otkaz ili se vratiti na svoje radno mesto. On je zaslužio otkaz, jer mora da zna osnovne stvari, a to su, kako i na koji način treba da vodite disciplinski postupak, i protiv nastavnika i protiv učenika! - rekao je Antić i objasnio kako to obično ide u praksi, a pošto su učenici nasilnici vraćeni u školu, to znači da direktor nije umeo da sprovede postupak po propisu.

Roditelj, koji je ovog jutra komentarisao ovaj "udar" po džepove roditelja, u iznosu od 70.000 dinara za jedan ekskurzioni program, bio je Nenad Pantć, roditelj troje maloletne dece.

- Jednodnevne eksukrzije su oko 5.000 dinara. Deluje da je to mnogo, ali budući da sam nastavnik znam šta sve tu ulazi. Na prvu, kad čujemo tu cenu, zaprepastimo se, ali budući da sam nastavnik, znam šta sve ulazi u tu cenu. Branim školu, kao nastavnik, tu su uračunate i dnevnice nastavnika, koji imaju veći porez nego PDV, to sve uvećava cenu tih izleta i ekskurzija - rekao je Pantić.

Tema nasilja, ipak je prednjačila u studiju.

- U najmanjem slučaju taj čovek treba da dobije otkaz! - kazao je Antić.

Tišma je ukazala na to da niko nije snosio posledice, iako su ta deca doživela tešku osudu javnosti.

- To je teško prihvatiti osudu javnosti, nikome to ne može biti lako, ni odraslom, a kamoli detetu! - rekla je Tišma i dodala:

- Mi se učimo pravnim posledicama tek kada nam se nešto desi, iako se trudimo da uradimo sve kako treba. Ovde je došlo do velikih pritisaka medija na direktora i decu - rekla je.

Različiti su faktori zbog čega je direktor tako postupio.

- Pritisak je bio na sve. Činjenica je da vi kada izbacite srednjoškolca iz škole, snosite posledice onoga šta će tom detetu biti posle! - rekla je Tišma definitvnim ukazujući na to da niko ne sme vršiti nasilje.

Antić je prekinuo sagovornicu rekavši da je dužnost svih koji su na određenoj pozicionoj odgovornosti postavljeni u toj školi, da problem reše.

Osvrnuli su se na cene eksukrzije i basnoslovnu visinu istih, navedenu na početku gostovanja i to od 70.000 dinara. Složivši se da su cene previsoke, a da deca, čak i sama, odustaju od ekskurzija svesna visine i nerealnosti cena.

- Dobro je da deca ulaze u porodične probleme, dugo toga nije bilo. Cene su previsoke za prosečnu porodicu! Deca sama odustaju i dobro je da imaju uticaj na samo odlučivanje roditelja - rekla je Tišma.

