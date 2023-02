"ZARAĐUJEM 2.000€ ALI NEMA PARA KOJE MOGU DA MI IZBACE SRBIJU IZ GLAVE" Gastarbajteri žale za kućom i Srbijom, a ovo su RAZLOZI

Na društvenoj mreži Redit povela se polemika oko toga da li su ljudi, koji su otišli iz Srbije, zažalili zbog toga.

Bilo je raznih odgovora, a najviše pažnje privukli su oni koji su istakli da su i pored velike zarade koje imaju u inostranstvu, rešili da se vrate u Srbiju.

"Da li nekad zažalite zbog toga što ste otišli iz Srbije? Ili možda ne", tako glasi pitanje oko kog se diskutovalo na ovoj platformi.

foto: Printscreen

"Ne znam šta da ti kažem, sve zavisi kako se snađes. Ja na primer, žalim za Srbijom svaki dan jer kakvo god blato da je-moje je. U Francuskoj sam četiri godine i u maju idem kući i presrećan sam zbog toga, razlog-imam svoj stančić u Beogradu, a radim ovde za recimo platu od 2.000 evra, razbijam se od posla, a moji drugari rade po Beogradu kežual i zarade isto, a kući su sa porodicom... Ne kažem da je bolji život tamo, ali precenjeno je sve ovo iskreno.. Elem,ima IT stručnjaka koji zarađuju sigurno ili ljudi koji rade nešto drugo ali na gradilištu u zapadnoj Evropi nije nikad lako", napisao je svoje iskustvo jedan korisnik ove mreže.

Svi su ga pitali koje to poslove njegovi prijatelji obavljaju, pa toliko zarađuju, te im je detaljno objasnio kako "ne moraju da rade kao robovi u tuđim zemljama."

"Ne ostavljam celu platu sebi. Kada odbijem troškove stana, prevoza, hrane, cigara itd... Onda dođem na neku laganiju cifru od 1.400 evra čisto mozda i 1.300.. Jedan drugar je otvorio prodavnicu elektro opreme sad otvara i drugu, u istoj ulici. Drugi drugar radi mašinsko gletovanje, tražio mi je pomoćnika nekog kog bi platio od 30 evra pa na više. Treći drugar vozi selidbe, veći kamion i isto ima dobru platu. Eto, svi zarađuju više od 1.000 evra, a kući su i ne moraju da rade kao robovi u tuđim zemljama, to je bila poenta", objasnio je on.

Svoje iskustvo podelio je i jedan Srbin koji živi u Danskoj.

foto: Printscreen

"I više nego što možeš da zamisliš. Sredio sam život od kako sam otišao u Dansku, ali nema tih para koje mogu da mi izbace Srbiju iz glave. Sve ljude koje poznajem od malih nogu i braću koja su mi sve. Svega sam se odrekao zbog rada u inostranstvu. Pare ne kupuju sreću. Žalim što se još uvek nisam vratio", objasnio je on.

Potom se javio još jedan mladić koji je otkrio šta mu najviše nedostaje.

foto: Printscreen

"Kako kad… Zimi žalim, leti mi je dobro. Fale mi roditelji i tekući jogurt. Fali mi sunce u martu, te time i vitamin D. Ne fale mi novci za ono najosnovnije, i malo preko. Ne fale mi putovanja. Proputovah celu Evropu, videh Ameriku, i putovah kruzerom kao gost, a ne radnik. Fali mi plazma šejk u kafiću, i buhla sa dzemom u pekari. Pasulj prebranac i kiseli kupus. Ne fali mi zatucanost i mržnja. Najbolji novi prijatelji su LGBT. Volim i ljude drugih rasa. Ne plaše me i mnogima se divim. Sve je relativno. Ne fali mi posao. Radim i volim svoj posao i zarađujem normalno", otkrio je on.

Dalje se u komentarima javio mladić koji živi u Madridu i kako kaže, nije zažalio zbog odlaska iz Srbije.

foto: Printscreen

"Nije mi se desilo da sam zažalio. Živim u Madridu, mislio sam da će mi nedostajati moji, međutim, oni kako su me posetili prvi put usladilo im se, a AirSerbia sada ima letove do Madrida za 60 evra, pa ne prođe mesec da ne dođu. Madrid je realno prelep, tako da ih razumem, a i Španci su daleko normalniji od nas. Nasmejani, pozitivni, vreme je vrh", napisao je on i potom otkrio čime se bavi:

"Ja sam frilenser, digitalni marketing. Zarađujem između 6 i 8.000 evra mesečno (koliko se iscimam). Završio sam psihologiju u Londonu tako da mi struka i nije vezana sa poslom preterano. Programerske plate kontam da su prilično dobre, kao i svuda, uvek su iznad standarda zemlje.

Mržnja, sujeta, vređanje, naveo je, još jedan korisnik ove mreže, kao razloge zbog kojih mu nije žao što je ostao.

foto: Printscreen

"Uđem samo na komentare na društvenim mrežama u vezi bilo čega i kad vidim tu količinu vređanja, mržnje, pljuvanja, omalovažavanja, sujete, i onda se setim da su to moje komšije, okolina i kolege da sam ostao u Srbiji, i onda mi ne bude žao ni malo što sam otišao", napisao je on.

Javili su se i oni koji nisu otišli iz Srbije, te naveli razloge takve odluke.

foto: Printscreen

"Nisam otišao iz Srbije ali iskreno, ok mi je ovde. Plata mi je dovoljna za pristojan život i ne zanima me da vijam veću, zagađenje sam rešio prelaskom na selo, televizor i novine ne pratim, imam neki svoj svet i to je to. Proputovao sam bas dosta u zadnjih 10 i kusur godina i skontao sam da mi je ovde zapravo lepo, a da to inostranstvo i nije toliko sjajno ko sto neki serviraju. I dalje podržavam svakog ko želi da ode, ne znaš gde ti je lepo dok ne vidiš obe opcije."

"Meni je mnogo drago što sam ostala u Srbiji, bila sam van, vratila se i trebalo je ponovo i najbolja odluka života je bila da ostanem ovde. Život mi je fantastičan, živim u svojoj zemlji, govorim svoj jezik, imam svoju veru i svoje pismo. Neprocenjivo", otkrila je ova korisnica Redita.

Bilo je i onih koji misle da je jako bitno kojim se poslom bavite kada odete iz Srbije.

foto: Printscreen

"Pitanje je koje se dosta oslanja na materijalnu dobit. Ako imaš malo fleksibilniji posao i OK zarađuješ nije nikakav problem da često ideš nazad, putuješ, čak i nisi toliko vezan za grad u koji si se preselio. Ako imaš neki posao na bauštelu i cela godina prođe u mega zaj******* za 20 dana godišnjeg odmora, onda krene sve da ti nedostaje i da ti je Zapada više nego dovoljno", "Znam za sigurno i konkretno da život u Nemačkoj na minimalcu može da bude takvo j***** u zdrav mozak da se skoro i ne isplati ići. Isto tako ako bolje zarađuješ, obrazovan si, imaš prijatelje strance, može da ti bude tako da ti se ni ne vraća nazad", neki su od komentara.

"Već 11 godina, nema dana da ne pomislim na Srbiju"

foto: Printscreen

"Trebalo mi je par godina dok sam pohvatao ljude, mentalitet, običaje... I od tada, evo već 11 godina, nema dana da ne pomislim na Srbiju i povratak. Klinci krenuli već na fakultete i škole i to me još drži ovde zakovanim, a godine stigle, ali čim ih sve ispratim na pravi put, eto mene dole. Ništa oni nisu bolji ni gori od nas, naprotiv. Da su iskusili ono što smo mi, sistematsko idiotizovanje, neokolonijalizam i demonizovanje, pitanje je da li bi postojali uopšte. Takvi smo kakvi smo i odlični smo kada se sve uzme u obzir", napisao je ovaj korisnik Redita.

(Kurir.rs)