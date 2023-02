POČELI SU LEDENI DANI! Minus okovao Srbiju, jutros nema mesta u kojem je NULA! Od sutra i do -20, evo i gde tačno!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostatku zemlje mestimično sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima zbog jakog vetra očekuje se lokalno stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus šest do minus jedan, a najviša dnevna od minus dva do jednog stepena.

U Beogradu će biti oblačno, suvo, hladno i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus pet do minus tri stepena, a najviša dnevna oko nule.

Prema prognozi RHMZ, sutra se sneg očekuje samo u brdsko-planinskim predelima uz dalje, ali manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Sledeće nedelje i do minus 20, evo i gde

Sledeće sedmice u nizijama jutarnja temperatura od -10 do -4 C, lokalno i manje, na planinama i do -20 C.

Maksimalna temperatura do srede u većini mesta oko ili malo ispod 0 °C, a od četvrtka u manjem porastu.

