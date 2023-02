DOBRE VESTI: SNEŽNA OLUJA PROLAZI! Meteorolog otkrio kada možemo očekivati veliko otopljavanje: OVOG DANA ĆE SE SVE PROMENITI

Nakon opasnosti od snežnih smetova u jugozapadnom delu Srbije, situacija se danas polako smiruje.

Za nama su teški dani za meštane Sjenice, koji su u jednom trenutku bili odsečeni od ostatka sveta. Takođe situacija na Kopaoniku i Goliji nije bila mnogo bolja.

Meteorolog Ivan Ristić uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio kakvo nam vreme predstoji narednih dana.

- Glavni deo snežne oluje je prošao. Vetar je oslabio i padavine su oslabile što je dobro. Međutim, i dalje se zadržava snežan artički vazduh i sve to do četvrtka. Temperatura maksimalna između -2 i 2 °C i minimalna između -12 i 5 °C u nižim predelima. Na planinama će biti -18°C, biće oblačno, ali neće biti tih mrazeva do -20°C kao što je najavljeno. Možemo očekivati do četvrtka malo i snega - rekao je meteorolog i nakon toga otkrio kakvo vreme da očekujemo od četvrtka:

- Od četvrtka možemo očekivati porast temperatura. Prvo maksimalnih i minimalnih od vikenda. U nedelju očekujemo temperaturu između 3 i 7 °C, što je za 5°C više nego što je sada. To otopljenje će se nastaviti tokom sledeće nedelje, a tada će biti oko 10 °C maksimalne temperature. I dalje će biti jutarnjih mrazeva, ali će polako slabiti. Na Kopaoniku recimo očekujemo temperaturu od 0°C od sledeće nedelje

