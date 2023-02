STIŽU LEDENI DANI, VEĆI DEO SRBIJE U MINUSU: RHMZ izdao upozorenje na jak mraz! Ovde je jutros najhladnije

U Srbiji će danas na severu biti pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa provejavanjem snega na zapadu i jugozapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus 10 stepeni do minus pet, a najviša od minus tri do dva stepena.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i hladno. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus osam do minus pet, a najviša oko nule.

Osobama sa srčanim obolјenjima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

foto: Printscreen/RHMZ

Najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku gde je izmereno 15 stepeni ispod nule, potom slede Crni Vrh (-11), Zaječar i Zlatibor (-10), a najtoplije je u Kruševcu gde je zabeleženo tri stepena ispod nule.

Upozorenje na jak mraz i ledene dane

foto: Printscreen/RHMZ

"Tokom većeg dela ove sedmice u jutarnjim satima očekuje se umeren i jak mraz (od -12 do -5 stepeni), na planinama i do -20 stepeni. Dnevne temperature će biti u intervalu od -2 do 2 stepena, pa se mestimično očekuju i ledeni dani. Od sledećeg vikenda porast temperature", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog ekstremnog niskih temperatura na celoj teritoriji Srbije upaljen je meteo alarm. Narandžasto upozorenje na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i ne području Kosova i Metohije, dok je u ostalim delovim upaljeno žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U sredu ujutru mraz, a tokom dana u većini predela suvo vreme uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Samo je na planinama i na zapadu Srbije moguć kratkotrajni sneg. Vetar slab do umeren severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -10°C do -4°C, a maksimalna od -1°C do 2°C.

Uveče hladno i suvo sa mrazem. U drugoj polovini sedmice će i dalje biti jutarnjih mrazeva, ali se očekuje manji porast dnevne temperature uz pretežno sunčano vreme u četvrtak, petak i subotu. U nedelju naoblačenje.

(Kurir.rs)