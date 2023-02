SRBIJA UŽASNUTA ZBOG SNIMKA MASTRUBIRANJA U AUTOBUSU! Seksolog Milošević: Hitler je to pokušavao da rešava NA MONSTRUOZAN NAČIN

U vozilu javnog prevoza u Beogradu na liniji 45, pre tri dana zabeležena je jeziva scena.

Naime, nepoznati muškarac je u prisustvu putnika počeo da masturbira.

Na društevnim mrežama pojavio se ovaj video snimak koji je izazvao pravu dramu u autobusu, ali i u javnosti.

foto: Beoinfo

Da stvar bude gora, video-snimak zabeležila su deca koja su sedela preko puta.

Gostujući u "Pulsu Srbije", dr Aleksandar Milošević urolog i seksolog pričao je o korenu ovog jezivog snimka, pa je napomenuo da je tom čoveku potrebno psihijatrijsko ispitivanje.

- To jeste određena vrsta psihološke bolesti. Đaci jedne osnovne škole imali su priliku da svakodnevno iz dvorišta gledaju prozor čoveka koji je nag, odnosno koji mastrubira. Dakle, to nije ništa nenormalno, ali jeste za psihijatrijsko ispitivanje čim je imao potrebu javno to da pokaže - rekao je Milošević.

foto: Kurir televizija

Nakon toga, osvrnuo se na najčešći uzrok ovakvih sramnih scena u javnosti.

- Najčešći uzrok takvih groznih poduhvata je unutrašnja greška čoveka. Doduše, moguće je da neko na taj način demonstrira svoju silu, ali smatram da je sve to patološki i psihološki - kratko je rekao doktor Milošević, pa se nadovezao na način koji bi mogao da pomogne ovim ljudima:

- Uopšteno, seksualna patologija se veoma teško rešava. Da krenemo od Hitlera, on je probao da kastrira agresivne muškarce, međutim, to nije dalo uspeha. Seksualni nagon više zavisi od mozga nego testosterona. Silovanja i sve te stvari su bile uvek prisutne, doduše danas se više o tome priča. Samim tim se više i reaguje na te slučajeve.

S obzirom na to da su deca snimila gnusno ponašanje u prevozu, podvlači se pitanje koliko je deci išta postalo strano ili užasavajuće, a na to je odgovorio dr Milošević.

01:17 DOKTOR UŽASNUT ZBOG SNIMKA MASTRUBIRANJA U BUSU! Tvrdi da nema pomoći: Pokušali su da ih kastriraju, ALI JE TO GREŠKA U MOZGU!

- Dete koje nije sklono takvim stvarima, ono neće promeniti svoje mišljenje o međuljudskim odnosima. Međutim, ako postoje pritajene sklonosti one mogu biti probuđene ukoliko vidimo neko različito ponašanje.

Milošević je potom pričao zbog čega niko u prevozu, a pogotovo od zrelih ljudi, nije reagovao i dopustio da se odvija ova užasavajuća scena.

- Kako da reaguju? Mastrubacija jeste na nekin način prirodni čin, ali je kršenje javnog reda i mira. U Holandiji postoje prozori koji su u ravni sa ljudima koji cirkulišu ulicom, i tako oni mogu da vide maltene sva dešavanja unutar kuće. Dakle, veoma je relativno šta je to kršenje javnog reda i mira, a smatram da mastrubiranje u prevozu i te kako jeste. Očigledno svet ide u pravcu gde će biti sve dopušteno - rekao je Milošević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs