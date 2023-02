ČEKA NAS ŽESTOKO SMRZAVANJE! Ledeni dani su pred nama, posle vikenda potpuna promena vremena!

Umeren i jak mraz u Srbiji se očekuje i sutra. U većini mesta i dalje ledeni dan sa maksimalnom temperaturom do nula stepeni. Na severoistoku će biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne ponegde uz provejavanje slabog snega i to uglavnom u Bačkoj i Sremu, u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije.

Uveče u svim predelimadolazi do razvedravanja, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -12 do -5, a najviša od -2 do 0, u Negotinskoj Krajini oko 2 stepena.

U Beogradu ledeni dan, ujutru umeren, na širem području grada i jak mraz, a dnevna temperatura biće do nula stepeni. Ujutru oblačno uz provejavanje slabog snega, pre podne postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano, uz malu oblačnost.

foto: printscreen

Hladno vreme biće i za vikend. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -8 do -5, ponegde i niže, a najviša oko 0 stepeni.

U Srbiji do subote ujutru umeren i jak mraz, u većini mesta od -12 do -5, i magla mestimično. Tokom dana pretežno sunčano, a od subote i toplije u odnosu na prethodni period.

U subotu posle podne postepeno naoblačenje sa severa, koje će krajem dana i tokom noći ka nedelji, kao i u nedelju, usloviti padavine – u nižim predelima kišu, u brdsko-planinskim sneg.

U ponedeljak se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, zatim suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Kurir.rs