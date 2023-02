RHMZ UPOZORAVA NA JAK MRAZ I LEDENI DAN: Temperatura u minusu, a ovde se očekuje i sneg! Evo kada se VRAĆA SUNCE

U Srbiji će ujutro biti umeren i jak mraz, a u većini mesta i ledeni dan sa maksimalnom temperaturom do nula stepeni Celzijusa i sa provejavanjem slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 12 do minus pet, a najviša od minus dva do nula stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti ledeni dan uz jutarnje provejavanje slabog snega, dok će tokom dana doći do postepenog razvedravanja sa sunčanim periodima. Vetar će biti slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus pet, a najviša oko nula stepeni.

Očekuje se relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani i cerebrovaskularni bolesnici pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Neraspoloženje i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.

Upozorenje na ledeni dan

foto: Printscreen/RHMZ

"Do subote ujutru umeren i jak mraz, u većini mesta od -12 do -5 °S, danas i sutra na planinama i do -20 °S. Danas se takođe u većini mesta očekuje i ledeni dan jer će dnevna temperatura biti do 0 °S. Od vikenda porast temperature", stoji u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Na teritoriji cele Srbije na snazi je meteo alarm. Narandžasto upozorenje upaljeno je na području istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i na prostoru Kosova i Metohije. U ostalim delovima Srbije, važi žuto upozorenje.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano u većini predela. Vetar slab severoistočni i istočni, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -3°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Uveče hladno i suvo sa mrazem. U petak i za vikend će i dalje biti jutarnjih mrazeva, ali se očekuje postepeni porast dnevne temperature uz pretežno sunčano vreme u petak. U subotu popodne postepeno naoblačenje na severu Srbije, a u nedelju oblačnije uz ređu pojavu kratktorajne kiše i snega. Od ponedeljka sunčano.

(Kurir.rs)