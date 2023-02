NOVI ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde se danas zatreslo tlo

U istočnoj Srbiji danas u 10.04 sati dogodio se zemljotres, a kako je objavljeno na sajtu Seizmološkog zavoda, on je lociran u Donjem Milanovcu.

foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Potres bio jačine 2.0 stepena Rihterove skale, a u Donjem Milanovcu zemljotres je zabeležen i juče.

foto: Seizmološki zavod Srbije

Podsetimo, juče je zemljotres registrovan i kod Bajine Bašte. Republički seizmološki zavod Srbije zabeležio je tada potres od 1,5 stepeni Rihterove skale.

Profesor Radomir Folić je opisao iskustvo američkog kolege iz 1985. godine kada je zemljotres pogodio Meksiko Siti i objasnio koji je najbolji način za zaštitu.

"On je ušao u jednu školu i deca su bila zarobljena ispod stolova. On savetuje takozvani 'trougao života', a to znači ne pod sto, nipošto, nego stanite pored stola, jer ste ispod zarobljeni. Pored nameštaja, malo dalje od ležaja, ti prolazni putevi, ti "trouglovi" su sigurni tu", objašnjava Folić.

Takođe, upozorava da se nikako ne treba sklanjati ispod stepeništa, jer je to najopasnije, kao ni kod ulaznih vrata.

(Kurir.rs)