"SMIRIVANJE TLA U TURSKOJ TRAJAĆE GODINU DANA!" Mladenović o tome da li i Srbiji preti zemljotres: ENERGIJA JE DOŠLA I DO NAS

Prema najnovijim informacijama zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju za sada je odneo više od 17.000 života. Mada stručnjaci kažu da je taj broj mnogo veći.

Turske vlasti kažu da je oko 13,5 miliona ljudi pogođeno u oblasti koja se proteže otprilike 450 km od Adane na zapadu do Dijarbakira na istoku. Još uvek nije procenjena materijalna šteta.

Ana Mladenović, sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, uključila se u jutarnji program Kurir televizije gde je ocenila koja kakvo je trenutno stanje u Turskoj.

- Sada će smirivanje tla trajati mesecima, možda čak i godinu dana nakon ovog što je pogodio Tursku. Sa tim da će svaki sledeći zemljotres biti slabijih magnituda. Naše područje nije ugroženo zbog zemljotresa u Turskoj. Energija jeste došla i do nas, ali ne možemo da kažemo da će na Kopaoniku sada biti zemljotres jer je on bio u Turskoj. To niko ne može da predvidi. Nema razloga za brigu, čak i da se desi kod nas on ne može da bude nešto preterano jak i mi smo na to navikli. Čak i kada bi se desio zemljotres on ne bi imao neke razorne moći - istakla je.

Iako je zemljotres u Japanu bio znatno jačih magnituda, ono što se da za primetiti je da je u Turskoj mnogo razorniji. Mladenović je navela da za ovo postoji konkretan razlog:

- Niko ne gradi kao Japanci, to je jedina razlika između njih i ostalog dela sveta - rekla je Mladenović.

Miloš Milenković, iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, govorio je o pomoći koja je poslata Turskoj. - Što se tiče zemljotresa u Turskoj, pitanje da li bilo koja služba za upravljanje vandrednim situacijama na svetu ima iskustva kada je intenzitet zemljotresa ovakvog tipa. Trenutno se u Turskoj nalaze 45 pripadnika Sektora za vanredne situacije, deo pripadnika je već raspoređen na lokacijama za rad i vrlo brzo ćemo imati informacije o njihovom angažovanju - rekao je Milenković i dodao: foto: Kurir Televizija - Inače, to iskustvo posedujemo na osnovu angažovanja u prethodnim godinama gde smo pružili pomoć u Albaniji. Takođe i na nizu spasilačkih vežbi kako u domaćim uslovima, tako i u međunarodnim. Naši vatrogasci i spasioci jesu spremni za ovakve situacije i ne sumnjam da će uvek pružiti svoj maksimum.

Sanja Drezgić Ostojić, kooridnator za pripreme za nesreće i Delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije, otkrila je kolika je procenjena novčana pomoć koja je potrebna Turskoj i Siriji. foto: Kurir Televizija - Ono što je u ovom trenutku najpotrebnije jeste novac. Mi smo otvorili namenski žiro račun koji će biti uključen u tom međunarodnom globalnom apelu za Tursku i Siriju. Pomoć za potrebe zbrinjavanja svih tih zemljotreesa u Turskoj iznosi 120 miliona švajcarskih franaka za Tursku i 80 miliona švajcarskih franaka za Siriju - rekla je Drezgić Ostojić.

