ZARAD OSMEHA SA INSTAGRAMA RIZIKUJU GUBITAK ZUBA! Stručnjak o masovnoj pojavi dentalnog turizma i rizicima koje nosi sa sobom

Verovatno ste već čuli za pojam medicinski turizam, koji podrazumeva putovanje u drugu zemlju radi podvrgavanja određenoj medicinskoj proceduri ili tretmanu. Jedna od grana medicinskog turizma je i dentalni ili stomatološki turizam i sve je popularniji širom sveta.

Dentalni turizam zasnovan je na konceptu koji podrazumeva kombinaciju putovanja sa stomatološkim procedurama, i pogodan je za osobe koje žele da uštede novac ili da dobiju više stvari za istu količinu novca. U ovom drugom smislu, dentalni turizam je „dva u jedan“ usluga – za iste pare dobijate i lečenje zuba i nezaboravno putovanje na atrkativnim turističkim lokacijama.

Iako mnogi ne vole da vide "porcelansko savršenstvo" mladi iz Srbije sve češće idu u inostranstvo, a najviše u Tursku kako bi uradili čuveni "instagramski osmeh". Međutim, naši stomatolozi upozoravaju da blještavi osmeh iz inostranstva često može da dovede do ozbiljnih posledica po desni, krvarenja zubnog mesa, upale pa čak i lošeg zadaha.

Da li u ovakvim slučajevima ispred kvaliteta stavljamo celokupan doživljaj i koliko je bolje ići u inostranstvo umesto koristiti ovdašnje stomatološke usluge, pitali su voditelji emisije "Puls Srbije" dr Miroslava Pekmezovića, stomatologa.

Zašto se sve više ljudi odlučuje da ode u Tursku, prvim problemom, dr Pekmezović je imenovao vreme.

- Nije to sve bezveze. Postoji mnogo razloga. Turska je usaglasila svoje standarde i napravila cilj, strategiju. Uložili su u infrastrukturu, napravili saradanju sa avio kompanijama, i od medicinskih usluga do korišćenja spa centara obezbedili su kompletnu uslugu. Istanbul ima najviše destinacija ka drugim gradovima, a najviše udela ima ovaj medicinski turziam - rekao je i dodao:

- Problem je uvek vreme da bi zadovoljili estetske i tehničke standarde samog pacijenta - dodao je.

Pekmezović je predstavio proceduru izrade zuba,

- To je visoka estetska nadoknada gde se samo površina zuba modifikuje. Brusi se 0,7 milimetara. Bušenje ne ide dublje od gleđi i buši se samo sa prednje strane. Modifikuje se oblik, a nekad i boja. Postoji posebna procedura i softveri koji nam pomažu u tome. Kada dođemo do idealnog objekta, onda se to spaja - predstavio je.

Kako je rekao, u svim zemljama našeg regiona cveta dentalni turizam.

- Poenta ovog turizma je cena. Materijali se ne razlikuju puno. Da kažem, pitanje i problem je svih zemalja što pacijenti odlaze u druge države zbog povoljnije cene. Česte kontrole su jako važna stvar. Na šest meseci mi moramo da kontolišemo rad, posebno implante. Sa neodlaskom kod stomatologa odlazimo u rizik. O tim stvarima treba voditi računa - upozorio je.

