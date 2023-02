NIKADA NIJE PROGOVORIO, A BIO DESNA RUKA TITA! Fila otkrio detalje života najmoćnijeg čoveka SFRJ: OVO MU JE BILA GLAVNA NAVIKA

Aleksandar Ranković Leka jedan od najvažnijih ličnosti sa ovih prostora dvadesetog veka.

Advokar Toma Fila u svom gostovanju u emisiji "Puls Srbije" pričao je o uticaju Rankovića.

Fila je prvo opisao kako je izgledao Rankovićev put od drugog čoveka u državi, pa sve do državnog neprijatelja.

- Ono što je impresivno bilo kod Rankovića i njegove žene Slavke, čijeg sina sam imao čast da upoznam, jeste da nikada nije progovorio. Sve svoje beleške je čuvao za sebe, a nije pričao jer je bio u UDB-i. Naučio je, odnosno formirao naviku da uvek uz Tita bude. On je bio alter ego Tita. Ranković nije izbačen iz Saveza komunista. Naime, Spasenija Cana Babović, koje je bila predsednik CK Srbije, predložila je da se Ranković izbaci iz partije. To je poslato na odobrenje Josipu Brozu, a on to nikada nije odobrio. Prema tome, Ranković je umro kao član Saveza komunista - započeo je Fila.

foto: Kurir televizija

DETALJNIJE O ČUVENOM LEKI (ALEKSANDRU RANKOVIĆU) Na sam pomen imena Aleksandra Rankovića, najstarije generacije i dan danas zaneme, jer po sećanjima mnogih reč je o čoveku čije se ime ne izgovara tek tako. Bio je Titov kum i jedan od najmoćnijih ljudi SFRJ. Bio je prvi načelnik OZN i UDB, i do 1966. godine šef svih policijskih i tajnih službi u tadašnjoj Jugoslaviji. Jednom rečju, bio je najbliži saradnik Josipa Broza. Ovako je izgledala njegova kancelarija, koja danas služi kao kabinet direktora jugoslovenskog rečnog brodarstva: foto: Kurir televizija Ranković je bio veliki protivnik crkve. Posle Brionskog plenuma (1966. godine) izbrisana je uloga Aleksandra Rankovića koju je imao za vreme predratnog, ilegalnog partijskog rada u Beogradu. U Drugom svetskom ratu, u bici na Sutjesci, prilikom nemačkog desanta na Drvar, Ranković je odigrao presudnu ulogu u spasavanju Tita i vrhovnog štaba. Takođe, držao je i Kosovo pod kontrolom, a navodno, njegovom smenom, sve dolazi do raspada. S druge strane, Ranković je rukovodio akcijom hapšenja Draže Mihailovića, koji je osuđen na smrt zbog saradnje sa okupatorom.

Nakon toga, Fila je rekao da je Leka bio osnivač OZN-e, ali je i akcenotvao priču vezanu za prisluškivanje Tita:

- On je bio izuzetno skroman, povukao se sa suprugom i nikada se nije mešao u politiku, niti je davao izjave. Naučio je na tajnost o svemu, on je osnivač OZN-e, a ne učesnik. Nije se slagao sa Krcnuom, jer je Slobodan Penezić Krcun mnogo krvi prolio bez razloga. Na njegovoj sahrani je bilo 100.000 ljudi, to su kolone bile, i ja sam se iznenadio. Tito je otkrio da ga prisluškuju u vili. Bio je prislušni centar u okviru UDB-e, a Đoković advokat je bio šef tog prislušnog centra za Beograd. Oni su svi do jednog poslati u zatvor, a nakon šest meseci su pušteni. Doduše, Tito je Leki dao aboliciju i tako su svi bili pušteni.

01:28 NIKADA NIJE PROGOVORIO, A BIO DESNA RUKA TITA! Fila otkrio detalje života najmoćnijeg čoveka SFRJ: OVO MU JE BILA GLAVNA NAVIKA

Podsetimo, uskoro počinje snimanje igrano-dokumentarne serije “Drug Marko”, u čijem je fokusu Aleksandar Ranković.

Zasnovana je na istorijskim dokumentima, TV i fono zapisima, svedočenjima neposrednih učesnika događaja, analizama i ocenama istoričara i drugih relevantnih sagovornika i igranim rekonstrukcijama događaja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs