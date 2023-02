PREDUGO ĆUTALO O ISTINI, ALI JE TA TIŠINA PREKINUTA! Vučević na otvaranju prostorija Udruženja veterana "Košare" u Novom Sadu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas otvaranju prostorija Udruženja veterana “Košare” u Novom Sadu.

Tom prilikom, ministar Vučević naglasio je da se predugo ćutalo o istini, ali da je ta tišina prekinuta 2012. godine.

– Neki drugi su nas ubedili da treba da se stidimo sami sebe i na žalost neki koji su po imenu i prezimenu pripadnici našeg naroda su isto verovali u to ili promovisali takvu ideju. Danas je situacija u Srbiji svakako drugačija, pre svega od 2012. godine. Danas se ne stidimo ni naših veterana, ni heroja, ni boraca. Pričamo o onima koji su poginuli i dali svoje živote da bismo mi danas živeli slobodno i bili najhrabriji među svima nama. Ne priželjkujući nove sukobe, nego upravo razumevajući kakvu smo žrtvu platili u toku 20. veka i svakako negujući kulturu sećanja, jer narod koji prestane da se seća, koji zaboravi sve ono što je deo njegovog DNK nacionalnog, narodnog, taj narod je osuđen na propast. Bar ja u to verujem – rekao je ministar Vučević.

foto: Printscreen/Instagram

Ministar odbrane istakao je da ovo nije militarizacija, već prirodan i pristojan način da zahvalimo ljudima koji su se borili za sve nas.

– Svi smo bili izloženi NATO agresiji od marta do juna 1999. godine, ali priznaćete da je nekome bilo teže, jer su na njega i pucali, jer je bio izložen i kopnenoj agresiji, jer je bilo pokušaja da se izvrši ofanziva, odnosno da se izvrši okupacija dela naše teritorije iz pravca Albanije od strane terorista i ne samo terorista, nego i zvaničnih NATO pripadnika, kako god da ih nazovete. A ovi momci i njihovi prijatelji i saborci koji, nažalost, danas nisu živi ili su neki teško ranjeni, su izneli tu bitku i te borbe. Drago mi je da je u centru Novog Sada, na Bulevaru Mihajla Pupina prekoputa Banovine, otvoren ovaj reprezentativni prostor i da će odisati slogom i jedinstvom i imati jedan potpuno otvoreni koncept, gde će nove generacije, koje ne treba nikada da dožive to što su oni doživeli na Košarama, a nadam se da nikada neće doživeti, razumeti šta se to desilo i zašto se to dešavalo – istakao je ministar odbrane.

foto: Printscreen/Instagram

Čestitajući svima koji su podržali otvaranje prostorija Udruženja veterana “Košare”, ministar Vučević poželeo je da one “budu žive i odišu energijom kojom ti ljudi zaslužuju”.

– Da ne zaboravimo ni ko smo, ni šta smo, da čuvamo, da razumemo okolnosti, da probamo da izbegnemo svake dalje sukobe, čuvamo mir i stabilnost, a da ne damo da nas iko ponižava i da nas neko baca na kolena. Da li je to lako? Nije, zato to i radi onaj koji je najodgovorniji i najsposobniji među svima, a to je predsednik Republike – zaključio je ministar odbrane.

Predsednik Udruženja veterana “Košare” Ivan Antić istakao je ciljeve ovog udruženja, kao i značaj otvaranja novih prostorija u centru grada naglasivši da je važno locirati probleme koji muče veterane.

– Pomoć stiže i sa gradskog i sa državnog nivoa, ima još dosta toga što treba da popravimo, da uradimo. Planiramo da borcima sa Košara omogućimo da imaju još privilegija – rekao je predsednik Udruženja veterana “Košare”.

Da će Grad uvek biti tu za Udruženje, potvrdio je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić .

– Grad Novi Sad pomogao je ovim prostorom, pomoći će i u drugim stvarima ukoliko Udruženju budu bile potrebne. Ostaje nam da Skupština Grada Novog Sada izglasa ulicu koja će nositi naziv Heroja sa Košara i da jedna škola, koju ćemo u Jugovićevu graditi u ovoj godini, takođe ponese taj naziv – istakao je gradonačelnik Novog Sada Đurić.

Udruženje veterana “Košare” osnovano je 19. novembra 2021. godine u Novom Sadu, sa ciljem očuvanja tradicije veterana učesnika bitke na Košarama, kao i sveobuhvatne brige i zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, veterana i članova porodica poginulih boraca.

Kurir.rs/nsuzivo.rs