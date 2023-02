3 SEIZMIOLOGA ZA KURIR: DA LI POSLE RUMUNIJE SRBIJI PRETI RAZORAN ZEMLJOTRES: Ovi gradovi najugroženiji, evo gde je SIGURNO!

Nakon razornog zemljotresa od 7,8 stepeni po Rihteru koji je pogodio Tursku i Siriju, danas se tlo treslo i u Srbiji, a epicentar potresa od 5,2 stepena zabeležen je u Rumuniji na 16 kilometara od mesta Targu Žiju, a potom i jedan od 3,3 stepena, kao i potres od 4 Rihtera kod Siska u Hrvatskoj.

Podrhtavanje se osetilo i u Beogradu, a u Vršcu su ljudi istrčavali iz svojih domova i poslovnih objekata uplašeni od intenziteta udara od kog su se stvari u prostorijama njihale i zveckale. Panika je bila uočljiva i još veća jer su svima još sveže stravične scene iz ugroženih oblasti Turske i Sirije.

Seizmolog Slavica Radovanović za Kurir kaže da je Rumunija inače podložna zemljotresima, a da li će biti novih, teško je predvideti.

- Godinama se tamo zemljotresi ponavljaju, to je posledica povećane seizmičnosti tog predela. Ipak, ovaj zemljotres sada nije ni maksimum za taj prostor i zemljotrese u Rumuniji. U budućnosti mogu da se dese i jači zemljotresi, ali kada - to niko ne može predvideti. Ta zemlja imala je u svojoj istoriji zabeležen i zemljotres od 7,4 jedinica. Najjači zemljotresi tamo se dešavaju u oblasti Vranče, tamo imamo duboke zemljotrese i mi njih jače osećamo. Dešavaju se i zemljotresi bliže nama, koji su slabiji, ali ih takođe osećamo.

Ana Mladenović s Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu za Kurir kaže da se ne očekuje da će se sada potresi ponavljati.

- Posle jačeg zemljotresa jačine 5,3 jedinica Rihterove skale, koji je pogodio Rumuniju, usledio je i jedan slabiji potres od tri jedinice Rihterove skale. Novi potresi tla se ne očekuju. Rumunija, na primer, spada u ugroženije područje od našeg. Ona je na mapi koja prikazuje delove Evrope koji su u visokom riziku od zemljotresa zajedno sa Italijom, Grčkom, Bugarskom i evropskim delom Turske. Srbija nije na toj mapi, naše područje nije seizmički aktivno. Slabija podrhtavanja tla mogu da se očekuju eventualno u predelu Kopaonika. Svakako, nema mesta panici.

Seizmolog Dragan Milovanović kaže za Kurir da ovi zemljotresi koji su se osetili i u Beogradu i Vršcu mogu biti produkt smirivanja tla velikog zemljotresa koji se dogodio u Turskoj i Siriji.

- Druga je mogućnost, po mišljenju geologa, da je to sada jedno drugo nezavisno oslobađanje energije, to znači da je pomeranjem ploča došlo do neravnoteže i ovom trenutku je oslobođena energija, tj. nastao zemljotres u Rumuniji, koji se osetio na ovom prostoru i u Hrvatskoj. Svi ti zemljotresi su jako male magnitude, što navodi na zaključak da se radi o smirivanju tla, a ne o nezavisnim zemljotresima.

Kada je u pitanju Srbija, kaže, najugroženija od zemljotresa su područja Kraljeva, Mionice, jug Srbije i sever prema Banjaluci, dok je u Beogradu najmanja opasnost.

- Po mom mišljenju, većina novih zgrada je rađena po zakonskoj regulativi i one će izdržati zemljotrese jačine do najviše 6 stepeni Rihtera, ali to je moje mišljenje. Kad je u pitanju stara gradnja, to je čak i bolje, dok se kuće zidane od cigle i bez armature lakše ruše.

