OBLAČNO I KIŠOVITO VREME U UTORAK: U planinskim predelima sa snegom

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak biti oblačno, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom ili rosuljom, a u planinskim predelima sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Banatu, Negotinskoj Krajini i na Kosovu sunčani intervali. Najniža temperatura od minus pet stepeni na jugoistoku do tri u Negotinskoj Krajini, a najviša od četiri do devet. U Negotinskoj Krajini do 11 stepeni.

Vetar slab i umeren, u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, i na planinama povremeno jak, severozapadni. U Beogradu pretežno oblačno. U pojedinim delovima grada moguća je slaba kratkotrajna kiša.

Najniža temperatura biće oko dva stepena, a najviša oko šest stepeni.

