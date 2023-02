BOJAN UKRAO ŽENI KNJIŽICU DA BI JE NAPRAVIO LUDOM, A NIJE JEDINI: Našao i dve saučesnice, imao je samo jedan CILJ! Svi su uhapšeni

Čuvajte svoju zdravstvenu knjižicu, jer vam upravo krađa knjižice može napraviti veliki problem. Zloupotreba je zamalo uspela Bojanu L., koji je na taj način pokušao da sa dve saučesnice bivšu vanbračnu suprugu proglasi umno poremećenom osobom i oduzme joj decu!

Kurir je pisao da je on ukrao bivšoj ženi knjižicu, a potom angažovao Snježanu L. i Mariju M., koje su kod lekara s tom knjižicom glumile njegovu ženu i pravile se da su mentalno poremećene.

Prvo je sa Snježanom 2. septembra došao u DZ Zvezdara, gde se osumnjičena lažno predstavila. Tražila je pregled kod lekara opšte prakse kako bi dobila uput za pregled kod psihijatra, a istog dana ju je sa uputom pregledao psihijatar u pomenutoj ustanovi. Lekar je sačinio izveštaj i dao uput za pregled u Institutu za mentalno zdravlje.

Nakon toga, osumnjičeni je s Marijom otišao u Institut za mentalno zdravlje. Ovog puta se ona predstavila kao njegova supruga, priloživši i ukradenu zdravstvenu knjižicu sa izveštajem psihijatra. Pregledao ju je specijalista, koji je u izveštaju konstatovao suicidni i infanticidni rizik i uputio je u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" na hitno zbrinjavanje.

Na kraju je sudu podneo dokumentaciju i tu su razotkriveni... Svo troje prevaranata su uhapšeni po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Advokatica Slavica Janjić, koja se bavi i medicinskim pravom, rekla je za Kurir da bi zbog mogućih zloupotreba zdravstvenih knjižica, kao u ovom slučaju, bilo dobro uz knjižicu priložiti i ličnu kartu kod lekara.

- Ne vidim zašto bi to bio problem, pa pokazujemo je i u banci, zašto ne bismo i kod lekara? Svako je dužan da inače nosi ličnu kartu sa sobom. To se može regulisati na taj način ili izraditi nove zdravstvene knjižice s fotografijom. Pa i na "bus plus" kartici imamo fotografije. Mada, mislim da je najbolje rešenje pokazati ličnu kartu - priča Janjićeva:

- Činjenica je da može doći do zloupotrebe, a ovi prevaranti su toj nedužnoj ženi mogli da nanesu veliku štetu, em što su hteli da je naprave ludom, mogla je da ostane i bez starateljstva. To je za zatvor, oni su prevarili sistem.

Doktor medicinskog prava Hajrija Mujović kaže da je ovo potpuno atipičan slučaj i da nije nešto što se dešava u praksi:

- To bih više vezala za krivičnopravne radnje. Smatram da ne bi trebalo menjati pravilo prilikom pregleda i pokazivati ličnu kartu, jer je ovde atipičan slučaj u pitanju. Nije nešto što se dešava često. Eventualno, ako lekar prilikom razgovora s pacijentom primeti da se osoba čudno ponaša i ako uoči neke sumnje, može potražiti pomoć, obavestiti Centra za socijalni rad, policiju...

Odgovore nismo dobili od Ministarstva zdravlja.

RFZO Zloupotrebe se mogu sprečiti uvidom u ličnu kartu Iz RFZO navode da je zloupotreba zdravstvene kartice moguća kao i bilo koje isprave: - Samo omogućavanjem zdravstvenim radnicima/saradnicima uvid u lična dokumenta radi utvrđivanja identiteta korisnika zdravstvene zaštite mogu se sprečiti zloupotrebe zdravstvene kartice. Pravo da legitimišu građane i utvrđuju njihov identitet, pa i identitet osiguranika ili osiguranog lica RFZO, imaju ovlašćena lica prema propisima u Republici Srbiji. Inicijativu za izmenu zakona za omogućavanje zdravstvenim radnicima/saradnicima uvid u lična dokumenta radi utvrđivanja identiteta podnosi se donosiocu akata.

Savo Pilipovic, predsednik Udruženja pacijenata Srbije Kazna će biti lekcija da se prevare ne ponove Savo Pilipovic predsednik Udruženja pacijenata Srbije navodi za Kurir da određen broj ljudi sa tuđim zdravstvenim knjižicama ide na pregled, jer nemaju svoju ili im nije overena, ali da ne treba uvoditi pravilo pokazivanja lične karte uz knjižicu. - Dok mi ne postanemo pošteniji nema tog zdravstvenog sistema koji će nama pomoći. Naravno da u ovoj istuaciji vrlo jednostavno rešenje jeste da uz zdravstvenu knjižicu pokazujemo ličnu kartu, međutim to suštinski neće rešiti problem. Ovde se radi o prevari, bilo bi mnogo bolje da troje lica, ako se utvrdi, budu strogo kažnjeni i da to bude neka vrsta prevencije koja bi sprečila da neko to pokuša opet. Bilo bi dobro da uspe i da zaživi inicijativa porodičnog lekara, Ministarke zdravlja Danice Grujičić, mislim da je to rešenje.

Kurir.rs/ Mina Branković

