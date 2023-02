SVEKRVA I SNAJA SE POSVAĐALE PRED SVADBU, HAOS ZBOG OBIČAJA: Mladoženjina majka zbog OVOGA bila teško UVREĐENA I PONIŽENA

Iako sezona svadbi nije počela mnogi parovi su požurili da zakažu termine za venčanje i bukiraju svečane sale u restoranima i hotelima za proslavu kao u bajci.

S obzirom na to da su kod mnogih pripreme uveliko počele jer je svadba na proleće, u ovo vreme dolazi i do rasprava među porodicama mlade i mladoženje ukoliko se ne slože sa svim što mladenci zahtevaju.

U jednom mestu na jugu Srbije je došlo do svađe i rasprave između novopečene snaje i buduće svekrve, a sve zbog običaja koji će se ispoštovati na svadbi.

Prema rečima prvih komšija iz ovog mesta mladenci su svadbu zakazali za 14. maj u jednom luksuznom restoranu u Leskovcu.

- Biće to veliko veselje, pa su obe strane počele pripreme na vreme. Porodica mladoženje je za to da se ispoštuju svi običaji. Imaju sina jedinca, vole tradiciju i žele da ispoštuju sve. Međutim, mlada ne želi da ima sve običaje na svadbi jer smatra da je to nešto što umara mladence i potpuno je nepotrebno - priča prva mladoženjina komšinica i dodaje:

- Prva svađa između svekrve i snaje je nastala pre par dana kada je snaja pomenula da će posle crkvenog venčanja ići pravo u restoran i da neće dolaziti kod mladoženje kući i obavljati suilne običaje koji su vezani za njenu buduću kuću. Mladoženjinu majku je ovo uvredilo i očigledno ponizilo to što mlada ne želi na taj dan svečano da dođe u dom njenog sina koji će sutradan biti i njena kuća.

Komšije kažu i da je mlada tako odlučila jer su gosti u restoran pozvani od 14 i 30 časova, a venčanje u crkvi je bilo zakazano u 13 sati.

- Mislila je da neće stići sve da obavi na vreme. Nisu imali drugi termin za crkveno venčanje jer je pre njihovog venčanja krštenje nekog deteta. Moralo je ovako da bude. Ono vreme koje bi im ostalo nakon crkve su hteli da iskoriste za slikanje i odlazak u restoran. Običaji u mladoženjinoj kući traju i dok se sve ispoštuje zakasniće na sopstevnu svadbu.

Žestoka rasprava je nastala između njih dve kada je i jedna i druga strana rekla šta ima, ali ipak je svekrva bila uvređena. S obzirom na to da do svadbe ima još tri meseca videćemo kako će se dogovoriti i da li će mlada ipak svečano doći u mladoženjinu kuću da baci sito preko krova i da je muž prenese preko praga, a da je buduća svekrva daruje.

