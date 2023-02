VRAĆA LI SE OBAVEZNI VOJNI ROK? Analitičari složni: Potreba vojske je modernizacija, kad može jedna Austrija zašto ne bismo i mi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je juče Odluku o povećanju broja specijalnih jedinica u Srbiji. Šta če to konkretno značiti i kako će Vojska Srbije jačati specijalne jedinice?

Na ovo i druga pitanja odgovarali su u jutrnjem programu Kurir televizije Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju i prof. dr Rastislav Stojsavljević sa novosadskog univerziteta.

Miletić smatra da je odluka o povećanju broja specijalnih jedinica sasvim u skladu sa modernizacijom Vojske Srbije.

foto: Kurir televizija

- Ne treba na to gledati dramatično. Potrebe za ovim odavno postoje. Reforma je urađena još 2010. U međuvremenu su dva bataljona podignuta na nivo brigade i sad te dve brigade treba ispuniti vojnicima. Ovo je sledeći korak u modernizaciji Vojske Srbje i za to postoji inicijativa već duže vreme. Vojska treba da se približi standardu savremenog ratovanja - smatra Miletić.

Stojsavljević se nadovezao i istakao da je formiranje specijalnih snaga kao i redovno odluženje vojnog roka nešto što postoji i u razvijenim evropskim zemljama, čiji standard u svim oblastima Srbija nastoji da prati.

foto: Kurir televizija

- To nije ništa novo. Već 15 evropskih država ima ne samo specijalne snage nego i redovan vojni rok. Inicijativa je odlična i već godinama se priča o tome. Morate pre svega da dodatno obučite oficirski kadar. Imamo praksu u Evropi gde u državama koje su zvanično neutralne vi imate vojni rok, i u nekim anketama imate situacije da se na referendumu ljudi izjašnjavaju protiv ukidanja vojnog roka i smanjenja specijalnih snaga. Ako to radi jedna Austrija zašto to ne bismo radili i mi - ocenio je Stojsavljević.

