SRPSKI GINEKOLOG TVRDI: Žene iz Nemačke i Austrije mi dolaze s prekancerozom, kažu da su ih lekari vratili kući

Žene s prekancerozom lekari u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj vraćaju kući uprkos lošim nalazima, koji ukazuju na to da će za šest meseci do godinu dana razviti karcinom grlića materice, tvrdi za Kurir dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva i stručnjak za HPV infekcije, pozivajući se na iskustva svojih pacijentkinja iz inostranstva.

On ističe da mu sve više pacijentkinja iz evropskih zemalja dolazi u ordinaciju sa lošim nalazom papatesta, a inostrani lekari su ih poslali kući samo s vaginaletama.

- Došla mi je skoro pacijentkinja iz Nemačke s nalazom biopsije CIN (teška prekanceroza) i koju od raka grlića materice deli od šest do 12 meseci. Dobila je skandalozan savet da dođe na kontrolu za šest meseci "jer nema znakova invazivnog karcinoma". Dakle, da dođe na kontrolu tek kad dođe do karcinoma grlića materice! I inače nije redak slučaj da mi dolaze pacijentkinje, naše žene koje žive u EU, sa nalazima papa 3b ili 4. grupe, što već ukazuje na prekancerozne pojave. Kažu da im tamo nisu radili kolposkopiju, već su ih pustili kući s prepisanim vaginaletama i uverenjem da to stanje "nije ništa strašno" - navodi dr Jeremić i objašnjava da te žene kod njega na pregled dolaze uplašene.

- Neke od tih žena su došle s teškim prekancerozama na grliću, što je moglo biti sprečeno. Kao lekar se trudim da lečim uzrok, a ne posledicu. To izgleda ne rade svi. Svake nedelje imam najmanje jedan ovakav slučaj - kaže dr Jeremić, naglašavajući da se, zahvaljujući savremenim procedurama, promene na grliću materice, pa čak i početni karcinomi, sada mogu vrlo lako ukloniti, i to za dva minuta.

- Tako se odmah sprečava da žena dobije rak, a ne da čeka šest meseci da se kancer razvije - kaže on.

Ginekolog dr Mima Fazlagić kaže za Kurir da njoj nije poznata navedena problematična evropska ginekološka praksa, ali dopušta da bi na to eventualno mogle da se žale žene koje u inostranstvu nisu u sistemu zdravstvene zaštite. Ona podseća i da je naša zemlja veoma loša po statistici što se tiče obolelih i preminulih od raka grlića materice, koju izaziva HP virus.

- U razvijenijim zemljama je zaštita ipak bolja, kod njih su obavezni redovni pregledi, skrining mora da se radi na dve godine. Pitanje je da li pacijentkinje koje imaju loše nalaze u inostranstvu idu redovno kod lekara, da li su u sistemu zdravstvene zaštite. Činjenica je da je veliki broj mladih zaražen humanim papiloma virusom, jer mladi ne koriste zaštitu. Ta masovna zaraženost HPV-om uzrokovala je da se rak grlića materice javlja u većem procentu. Sada od toga obolevaju i mlade žene do 35 godina. Tome se na put može stati tako što će mladi koristiti zaštitu prilikom seksualnih odnosa, kao i vakcinacijom protiv HPV - upozorava dr Fazlagić.

Zbog HPV Ginekolog leči i muškarce Ginekolog dr Igor Jeremić kaže da mu se za pomoć obraćaju i muškarci zbog promena koje su izazvane HPV-om: - U ordinaciju mi dolaze i muškarci koji su pogrešno lečeni u slučajevima analnih kondiloma. Prekanceroza može da se leči i u analnoj sluznici, ona je takođe izazvana HPV virusima. Ovim lečenjem se u 80 odsto sprečava nastanak karcinoma rektuma i analne regije.

Od raka grlića materice u Srbiji godišnje oboli oko 1.500 žena, dok više od 700 izgubi borbu sa ovom opakom bolešću.

