KAKO INFLACIJA UTIČE NA MENTALNO ZDRAVLJE? Psiholog nema dilemu: Neizvesnost, strah i anksioznost prave ljude neproduktivnim!

Inflacija, poskupljenja i visoke cene u prodavnicama su realnost koja i te kako utiče na naš novčanik, kućni budžet, ali i na naše mentalno stanje.

Koliko nas gotovo svakodnevna poskupljenja čine anksioznim, a koliko nas već dobro poznaje ovo iskustvo zbog hiperinflacije iz devedesetih?

Svakodnevni špalir između rafova u marketima ili tezgama na pijacama, teraju nas da u hodu sabiramo i oduzimamo da ne bismo crveneli na kasi.

Kako da se izborimo sa ovim pritiscima, odgovorili su gosti "Pulsa Srbije", Jovan Ristić iz Udruženja Efektiva i Bojana Šlajmer, psiholog.

S obzirom na to da su u supermarketima prozivodi mnogi proizvodi, poput tunjevine, specijalno obezbeđeni, Ristić je rekao da li bi takav strah trebalo da nas zabrine.

- Prve naznake koje sam primetio za ovakve brige, su bile kada sam video da se cigarete prodaju na komad. Neke stvari koje se sada pojavljuju bile su i pre inflacije, samo što su sada postale ekstremnije. Ljudi koji nisu vaspitani da kradu, neće to lako učiniti pa ni da ih muka natera - rekao je Ristić.

Nakon toga, Šlajmer se osvrnula konkretno na uticaj rasta cena na ljudsku psihu.

- Jako utiče sve to na ljudsku psihu. Živimo u vremenu kada je sve neizvesno, posao, plate... Zapravo jedno domaćinstvo ne može da podmiri sve troškove samo za egzistenciju. Što se tiče kleptomanije, različiti su razlozi zbog kojih bi neko ukrao. Neko to uradi kada ga muka natera, a neki imaju tu crtu u ličnosti. Međutim, važno je akcentovati da ta neizvesnost, koja je uzrokovana svim situacijama u svetu, budi konstantni strah kod ljudi, pa se oni ponašaju disfunkcionalno, a to sve utiče na mentalno zdravlje - poručio je psiholog.

Ristić je potom pričao o rastu cena, pa je rekao da su građani u šah mat poziciji zbog monopola tržišta:

- Kažu sve cene su porasle za 20%, ne bih se složio, nešto je poraslo i za 100 ili više odsto. Međutim, naglasak je na onim cenama koje na nas najviše utiču, a to su hrana, struja, komunalije, grejanje, gas, odnošenje smeća... To je šah mat pozicija, tu je svuda monopol. Čak i EPS koji nije monopolista, i dalje je defakto monopolista.

