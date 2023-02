PROLEĆNI DAN PRED NAMA, A ONDA SLEDI PREOKRET! Od 20 stepeni do kiše i snega u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, a slaba kratkotrajna kiša moguća je tek ponegde na severoistoku Srbije.

Na planinama će doći do intenzivnijeg topljenja snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, a u Vojvodini, istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura biće od minus dva na jugu i jugoistoku zemlje do osam stepeni u Beogradu, najviša od 14 na jugu do 20 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od pet do osam, najviša oko 18 stepeni.

Meteorološke prilike biće relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i poremećaj sna.

Do 20 stepeni

"Danas i sutra maksimalne temperature u većini mesta od 14 do 20 stepeni. Uslova za slabu kišu danas biće samo na severoistoku i istoku Srbije, a sutra posle podne i uveče na severu, a tokom noći ka ponedelјku kratkotrajno i u ostalim krajevima. Zapadni i jugozapadni vetar u pojačanju. Usled porasta temperature intenziviraće se toplјenje snega u planinskim predelima", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm na snazi je u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na predelu Kosova i Metohije, zbog snega i leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju takođe toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima. Popodne dolazi do naoblačenja na severu Vojvodine koje će usloviti kišu krajem dana po Vojvodini, a u noći ka ponedeljku i u centralnim predelima Srbije. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 7°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče kiša po Vojvodini koja se premešta ka jugu, a u ostalim predelima suvo do ponoći. Temperatura u 22h od 5°C do 10°C.

U ponedeljak malo hladnije sa prolaznom kišom na jugu Srbije, a u planinama iznad 900 metara nadmorske sa snegom koji brzo prestaje. Na severu Srbije nastupa razvedravanje već u toku jutra, a sredinom dana se razvedrava i u centralnim predelima.

U utorak i sredu pretežno sunčano i znatno toplije od proseka, u toku dana oko ili malo iznad 15°C. U četvrtak na petak je moguće naoblačenje sa kišom.

