SRBIJU ČEKAJU ŠOK TEMPERATURE SLEDEĆE NEDELJE: Evo do kada se očekuju visoke temperature i da li je zaista KRAJ ZIME

Prolećno vreme zadržaće se i narednih dana, uz dodatni porast temperature, ali i nešto više oblaka. U nedelju se očekuje slično vreme, uz pojačan zapadni vetra. Maksimalna temperatura ostaje iznad 15 stepeni, a vreme će biti promenljivo.

Tokom sledeće nedelje dolazimo pod uticaj polja visokog vazdušnog pritiska sa centrom iznad Mediterana, što omogućava stalni priliv tople vazdušne mase sa juga i jugozapada. Položaj anticiklona je takav da topao vazduh zahvata veći deo Evrope i uzrokuje veoma tople dane.

U Banatu lokalno sa slabom kišom, a nešto intenzivnije padavine predviđaju se u večernjim časovima. Oblaci i lokalne padavine prvo će zahvatiti Vojvodinu, a pod uticajem severozapadnog vetra oblaci se postepeno premeštaju ka jugu. Severozapadni vetar donosi nam blaži pad temperature, međutim zahlađenje će biti za svega nekoliko stepeni, a maksimalna dnevna i dalje ostaje znatno iznad proseka.

foto: RINA

U nedelju vreme ostaje slično, uz dodatno jačanje zapadnog vetra. Maksimalna temperatura ostaje iznad 15 stepeni, a vreme će biti promenljivo. U nedelju se očekuje malo do umereno oblačno i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine što će usloviti intenzivnije toplljenje snežnog pokrivača na planinama. U Vojvodini biće pretežno oblačno, pre podne sa slabom kišom ponegde u Banatu i na severu Bačke, a posle podne i u ostalim predelima. Najviša dnevna temperatura dotići će do 20 stepeni.

U ponedeljak ujutro i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, a na severu uglavnom suvo. U ostalim krajevima zemlje mestimično s kišom, a na visokim planinama provejevaće slab sneg. Prognozira se jutarnja temperatura od 0 do 7 Celzijusa a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

U utoraktorak će biti pretežno sunčano i ponovo toplije. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 Celzijusa. U sredu se očekuje takođe pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura iznad proseka za ovaj period godine najviša dnevna biće od 15 do 20 stepeni.

foto: Espreso/Filip Plavčić

Prethodne nedelje imali smo prve i čini se poslednje prave zimske dane ove sezone. Krajem ove nedelje će biti uslova za prodor nešto svežije vazdušne mase sa severa i promene vremenske situacije. Međutim, zahlađenje neće biti dovoljno intenzivno za nove jake mrazeve i novi snežni pokrivač.

Zbog veoma toplog vremena, sneg je već počeo da se topi na planinama širom Srbije. Očekuje se da će u narednih sedam dana sneg na Kopaoniku potpuno nestati, a na nižim planinama, kao što su Zlatibor i Zlatar, snega već do kraja vikenda skoro i da neće biti.

Klimatolog Vladimir Đurđević ranije je za Euronews Srbija rekao kako se klima na zemlji generalno dosta promenila, a temperaturni šokovi, dodaje, jesu posledica toga i da možemo da očekujemo više toplih dana tokom cele godine.

Kurir.rs/ Euronews