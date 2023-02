ZORAN JE SREĆNI DOBITNIK DVOSOBNOG STANA U ZEMUNU: Kroz život su ga često pratili maleri, ali sada se KOLO SREĆE konačno okrenulo

Zoran Stojičić, dobitnik dvosobnog stana u Zemunskim kapijama u okviru igre Uzmi račun i pobedi, kaže da izvlačenje nisu gledali i da su srećne vesti čuli od kolega i prijatelja.

Ističe da se do večeras uglavnom susretao sa materijalnim gubicima, ali se sada kolo sreće okrenulo.

U pretposlednjem izvlačenju prvog kola nagradne igre, podsetimo, trosoban stan u bloku 63 u Beogradu dobio je Željko Mijatović iz sela Jagnjilo kod Mladenovca, a drugi, dvosoban stan u naselju Zemunske kapije, Zoran Stojičić iz Beške.

foto: Printscreen RTS

Novinari su Zorana Stojičića zatekli sa porodicom kod kuće. Kažu da izvlačenje nisu gledali i da su za srećne vesti čuli od kolega i prijatelja.

foto: Printscreen RTS

- Kolege, prijatelji, koleginice, šef iz Rume, svi koji su čuli, jedan drugom javljaju, tako da nisam stigao ništa da odgledam na TV, ni drugo izvlačenje. Ništa nije u planu dok ne obavimo primopredaju, pa onda dogovor, kako se dogovorimo ovde - kaže Stojičić koji ima 56 godina i radi na železnici u Rumi.

U nagradnoj igri učestvuje od prošlog vikenda, a poslao je između 300 i 400 računa dok mu je aplikaciju instalirao zet.

KOLO SREĆE SE OKRENULO

Kaže da se do večeras uglavnom susretao sa materijalnim gubicima, ali se sada kolo sreće okrenulo.

- Novog "stojadina" sam 2007. uzeo na kredit sedam godina, 2010. išao sam na posao na železničku stanicu, nas petoro kolega, ja sam vozio, krenuli kući, auta nema. "Zastava 101" novi, nikada ga niko nije pronašao, otplaćivao sam kredit još tri i po godine, ništa to malo, prežalilo se, dan-dva, ne vredi. Drugi auto kupim, zapali mi se, tu u Fruškogorskoj u selu, trećem autu... Eto tako. Uglavnom, što se sreće tiče, niti nešto igram, kladionice, kockarnice, to uopšte ne ulazim. Ovo i loto odigram malo. Eto to mi je jedino - priča Stojičić.

Sreća se, kako kaže, ovoga puta valjda vratila.

- Svi kažu i svi znaju kako sam prošao i kažu "drago im je" - dodaje Stojičić.

ŠTA DOBITNIK SAVETUJE DRUGIMA

Nema velikih saveta za buduće učesnike nagradne igre Uzmi račun i pobedi osim da slede njegov primer jer se nikada ne zna ko je sledeći kome će se sreća osmehnuti.

(Kurir.rs/RTS)